曹如晶（左起）、金志秀、河俊、朴世珍、孔賢珠今出席《High Class上流謊言》記者會。（愛奇藝國際站提供）

韓國懸疑驚悚劇《High Class上流謊言》講述生活在韓國上層0.1％女性們完美的生活及其背後隱藏的謊言和偽善。6日線上記者會播放的預告中，曹如晶帶著兒子來到國際學校就讀，老師開門見山說：「你看過電視劇《天空之城》吧？現在已經不是要求子女硬要成為醫師、律師的古早年代了，請問媽媽您的職業是？」直接點名夯劇，話題性十足。

導演崔秉吉、主演群曹如晶、金志秀、河俊、朴世珍、孔賢珠出席記者會，曹如晶在劇中飾演勝訴率100％的律師、上流社會單親媽媽「宋汝蔚」，特別剪了1頭俐落的「破格短髮」，堪稱是她演藝生涯最清涼造型，她形容：「當我苦惱該如何表現角色時，造型組就向我提議剪短髮，宋汝蔚的形象立刻有了畫面，我之前一直想為作品大膽『變髮』，這是從沒展現過的面貌，此次新造型我很喜歡。」

金志秀飾演國際學校的實際掌權者「南智善」，和曹如晶明爭暗鬥，她說這次角色就是反派，「是個似乎擁有了全部但卻內心空虛，像個空殼的女子」。她也透露一直很想和曹如晶一起演戲，能夠如願覺得很開心。曹如晶則回憶和金志秀鬥爭戲碼，「事前不需要特別討論，她很會帶領氣氛，讓兩人吵架畫面感覺特別帥氣」。

曾在《Hyena：富豪辯護人》飾演暗戀朱智勛的律師朴世珍，這次飾演J＆Y畫廊代表「黃娜允」，今年才剛滿25歲的她，居然要演出年輕媽媽，她坦言：「一開始接到劇本很高興，但因為不了解母愛，拍攝前每天都覺得自己無法勝任角色。」後來她特地向媽媽討教，請媽媽講解角色給她聽，「我以前從來不和家人分享劇本內容的，這次則是不停問媽媽問題，慢慢的理解了娜允這個角色，也逐漸瞭解了媽媽。」該劇7日起，每週二、三 上午10點愛奇藝國際站和friDay影音播出。