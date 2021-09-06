美媒近日報導菲律賓海與南海經常出現大量軍事活動，尤其是中美國兩國軍機頻繁出現。在當地時間9月2日早上，一名風景攝影師在鏡頭裡捕捉到一架疑似飛翼式佈局設計的神秘飛機，同時菲國空軍也出動戰機攔截一架不明飛機，引起網上熱烈議論=. 部份媒體與網民甚至猜測可能是大陸轟-20隱形轟炸機試飛，但美媒從照片判斷是美軍RQ-180隱形高空無人偵察機的可能性較大。

大陸媒體所繪製的轟-20想像圖，外媒認為它可能還未到進行重大飛行測試階段。（圖／網路)

《環球時報》引述《動力》（The Drive）雜誌「戰區」（War Zone）欄目報導說，這張在菲律賓拍攝到的照片引發了網路上各種猜測，其中甚至包括了中國正在研發的轟-20隱形轟炸機。而且十分湊巧的是，僅僅攝影師攝弗格尼特拍到這架奇特飛機3個小時後，菲律賓空軍緊急出動FA-50戰機在防空識別區內攔截了一架不明飛機，但是菲國空軍發言人未披露該機的身份。

菲律賓媒體熱議這架飛翼布局軍機來歷，網上有許多種說法，有不少人認為是大陸的隱形無人機。（圖／Michael Fugnit臉書)

報導稱，弗格尼特拍攝到的這架飛機與一般商用或者軍用飛機都不太一樣，機身呈菱形，機翼細長，排氣集中，可能配備雙引擎，機腹凸起。他原本只是早起想拍攝日出，無意中發現該架神秘飛機正在上方，因此拍攝了照片。

《動力》雜誌稱，弗格尼特拍攝的飛機外觀很接近美軍RQ-180隱形高空無人偵察機，目前在南海和菲律賓海水域出現也是「很有意義的」，它的設計原就是在這類緊張環境下運作。

從外形判斷該神秘飛機與圖中RQ-180非常類似，但也有可能是其他外形相似的無人機，例如美軍RQ-170哨兵隱形無人機。圖為RQ-180飛行照。（圖／推特@TheDEWLine）

美媒認為在菲律賓上空被拍到的無人機很可能是美軍的RQ-180偵察機。圖為RQ-180示意圖。（圖／網路)

報導引述相關分析稱，這架偵察機可能是從位於美國內華達州的51區或者加利福尼亞州的愛德華茲空軍基地起飛，執行「極長時間的任務」，期間可能途經印度洋的迪戈加西亞島，當地是美軍在印度洋的戰略基地，具備支持B-2幽靈隱形戰略轟炸機的運作設備，因此也能用於於支援RQ-180無人機。此外，關島的安德森空軍基地則是RQ-180另一個潛在的中轉地點，但對這架神秘的飛機來說，關島可能會過於引人注目。

共軍察打一體彩虹隱形無人機。（圖／網路）

不過報導也認為，雖然從外形判斷該神秘飛機與RQ-180非常類似，但也有可能是其他無人機，例如美軍RQ-170哨兵隱形無人機。網上除了熱議可能是中共轟-20之外，也指出有可能是其他型號的隱形無人機，例如彩虹-7以及星影無人機，這些型號都與菲律賓攔截的神秘飛機有些相似。由於現在南海情勢緊繃，在未來數年內，大陸隱形無人機現身南海地區將變得司空見慣。至於轟-20的可能性就較低，因為它可能尚未到達進行重大飛行測試階段，到外海執行任務的可能性更低。

而近期美國、英國、印度、日本和澳大利亞最近剛剛在菲律賓海舉行了史上規模最大的聯合軍演之一，演習雖已結束，但有些軍事資產可能仍在該地區，因此引起中國的興趣。