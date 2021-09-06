新北幼兒園一口氣爆出8名幼童確診，雖然有網友認為，至少幼兒應該沒有什麼足跡，不是在幼兒園就是家裡，不過有網友點出隱憂，這幾周只要天氣好，風景區就塞爆，孩子被家長帶出去，回家又跟長輩抱抱，這條傳播鏈更可怕，還有人說「阿公親一下就中了」，讓眾人一看怕爆。

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布，國內新增9例本土病例，包括新北一所幼兒園8名幼童確診，還有一位為幼兒的母親，防疫指揮官陳時中坦言，這起事件為幼兒園群聚，可能還有更多人確診，引起人心惶惶，擔心感染再擴大。

本土確診+9都在「新北幼兒園」 陳時中：陽性個案可能會更多

有網友在《PTT》表示，幼兒園的小朋友這麼小，不是在幼兒園就是家裡，每天上、下學家長帶，應該不會有什麼足跡吧？現在只有一位家長被感染，是不是還在可控制範圍內？並祈禱已經平穩很久的台灣要守住，直呼「拜託不要嚇人」。

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「幼兒不會，但是家長會」、「家長有足跡啊」、「公園之類的」、「幼兒沒足跡，他爸媽足跡可多囉」、「出門玩啊，這幾個禮拜天氣這麼好」、「這幾個禮拜的風景區塞爆，怕了吧？」、「常在公園看到家長帶幼兒玩，幼兒沒戴口罩」、「阿公親一下，然後就中鏢了」。

有網友分析指出，有幼兒的家長，假日最常帶幼兒出門玩，全國降為二級警戒後，許多家長就開始帶著嬰幼兒到處趴趴走了，尤其三代同堂的更麻煩，如果一群小孩子玩在一起，回家可能又跟阿公、阿嬤親親抱抱，小朋友恐成防疫破口，直言家人傳播鏈更可怕。