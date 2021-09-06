對於有航空公司機師感染Delta確診，年代主播張雅琴今（6）日在播報新聞時砲轟，Delta很可怕，「你們到底在幹什麼？」「你把我們台灣人當塑膠嗎？我真的不想講了，3+11也是你們，然後現在又是你們！」

張雅琴表示，今天也有人說徐巧芯，幹嘛說空姐下機就是要買東西，「我相信空姐、空少或機師到外站，他們有一定的規定」，不管他們怎麼傳染到，「我相信他們規定很嚴格」，But，回到台灣以後，「你把我們台灣人當塑膠嗎、我真的不想講了，3+11也是你們，然後現在又是你們！」

張雅琴不滿直言，「今天都不能講你喔，講你就要被出征喔，但是我的感覺是人家尊重你，跟你講你打兩劑，你就不要再進行隔離，我就讓你7天加強自主管理，你們不是都結婚了嗎？你們跑去汽車旅館幹嘛？又和老婆去按摩，這是什麼自主加強管理？你讓我們守在家裡不能出門的老百姓，心理多氣，非常怒，怒到哪裡？怒到民進黨政府也慘了，大家又把3+11拿出來」。

張雅琴怒稱，這次是說打兩劑應該沒問題了，好好待在家裡。沒有啊，不自愛，結果現在突破了！很多人第一劑都沒打到，「還要給你打第3劑，這種人給他打100劑都沒有用，不自愛，把我們台灣人當什麼？」