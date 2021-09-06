創造旺盛人氣的日本漫畫家吾峠呼世晴作品《鬼滅之刃》，之前已公布的第2期電視動畫「遊郭編」將於富士電視台播出，6日電視台公布新視覺，宣布將於今秋毎周日當地時間晚上11點15分播出，確定開播日期未定，將於本月25日再行公布。

11日、12日、18日、19日、23日共5天播出《竈門炭治郎 立志編 特別編集版》新作映像，25日接著播出電影版《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》，並預定在其後播出「遊郭編」新資訊以及新角色與開播日等詳細內容。

《鬼滅》遊郭編6日公布新視覺。（官網畫面）

「遊郭」即「遊廓」，意指日本江戶時代政府認可的妓院集中區，《鬼滅》第2期將以此為故事發生背景，並延續《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》情節，炭治郎等角色繼續與劍士「柱」中「音柱」宇髄天元進行「鬼殺隊」任務，展開一連串故事。

據日網媒《itmedia》報導，以背景設定曾在首度公開時引發熱議，針對設定在當地時間晚上11點15分播出一事，電視台表示「依據電視時間表整體考量」，「遊郭編」在内容上「依通常規定進行審查，將不會變更作品内容。」

《鬼滅》第1期電視動畫在東京電視台播出後造成狂熱，去年10月電影版《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》也延續人氣之勢，該作票房賣破403億2千萬日圓（約台幣101億2千萬元）（8月9日資料），一舉成為當地電影票房史上最賣座作品。