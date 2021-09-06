有消息指出，國民黨在2022年的地方選舉中，可能會推派在立法院中和藍營關係良好的無黨籍立委高金素梅出征高雄，與現任高雄市長陳其邁對決，引起各界關注。不過，針對此事，高金素梅辦公室發布聲明指出，從來沒聽過這樣的消息，沒有人來接洽過，委員也沒思考過這個問題。

根據《中天快點TV》報導，國民黨資深黨務人士表示，過去與韓國瑜搭擋的前高雄市副市長李四川目前無參選意願，因此藍營黨內開始出現「力薦」無黨籍原住民立委高金素梅出來參選的聲音，有人認為，2022高金素梅是可以挑戰現任高雄市長陳其邁的戰將。且有藍營知情人士指出，早在高雄市長補提名時，黨內就已有自家人推薦高金素梅，但因高金素梅戶籍不在高雄，且罷免與補選時間過於接近作罷。

資深媒體人黃暐瀚今(6日)也在政論節目《國民大會》中指出，這是因為國民黨在高雄市苦覓良將不得，不知道找誰出來選，而李四川的情況則是國民黨想要他出來選，但李四川因為身體因素離開政壇後，他的家人完全不贊同他來，所以國民黨目前找不到人。

不過，針對外界的傳聞，《TVBS》報導，高金素梅辦公室聲明，從來沒有聽過這類消息，今天是第一次聽到這樣的說法，也沒人來接洽，委員也沒有思考過。