桃園大樓驚傳墜樓 45歲女15F落下當場亡 21:402021/09/06 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園大樓驚傳墜樓 45歲女15F落下當場亡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市桃園區經國路一處社區大樓，在6日鬼月的最後一天驚傳墜樓，一名女子從15樓墜下，當場身亡不治，據了解，死者是名43歲陳姓女子，家住新北市，事發時獨自一人在朋友住處，由於現場未發現遺書，警消仍在調查墜樓真正原因。 22歲仙氣混血女模失蹤2天 遺體卡大樓外牆管道夾縫 22歲嫩模失蹤丈夫急尋2日 民眾見屍體卡大樓排煙管嚇壞報警 #墜樓 #驚傳 #桃園 #大樓 #45歲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女星爆演藝圈潛規則 自嘲不紅仍買下千萬海景豪宅 14:182021/09/05 娛樂 22歲混血美模丈夫黑歷史起底 6點聲明駁斥指控 16:282021/09/05 娛樂 開深V抱兒竟是野生章子怡 15歲繼女和5歲女兒互動全曝光 15:222021/09/06 娛樂 才批東奧開幕式丟臉 北野武深夜遭中年男攜10公分尖刀襲擊 16:062021/09/05 娛樂 三重工安意外！移工拆除電梯 遭巨大鐵條重擊頭部慘死 17:182021/09/05 社會 吳亦凡爆為減刑供出47人 名單外流驚見1排大咖明星 09:582021/09/06 娛樂 裝投顧公司賣未上市股票 高雄警破詐騙集團 17:452021/09/06 社會 妮可基嫚被爆受夠香港拍片環境 怒摔東西搭私人飛機回澳洲 11:072021/09/06 娛樂 22歲台捷混血女模輕生 夫遭控施暴、吃軟飯6點聲明回應 20:532021/09/05 社會 網紅「奎丁」改造成清純妹子 回春妹妹頭引狂讚 16:252021/09/06 娛樂 獨家／五月天阿信媽媽驚傳意外 走路遭機車衝撞經紀人曝狀況 07:122021/09/06 娛樂 社會熱門新聞 酒店妹醉醒驚見男客「跪後面一直動」哭求停止 提告知真相更慘 - 社會 一支手機成導火線！ 人妻氣炸秒飛大陸與夫斷聯3年 - 社會 刀插桌上揚言「要死大家一起死」 白姑娘直播股東拆夥鬧翻 - 社會 「條子鴿」退休後任職議員辦公室 謊言陸續遭戳破 - 社會 阿伯半夜裸身來敲門：「很喜歡妳想抱一下」 女大生嚇瘋 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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