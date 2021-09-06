桃園市桃園區經國路一處社區大樓，在6日鬼月的最後一天驚傳墜樓，一名女子從15樓墜下，當場身亡不治，據了解，死者是名43歲陳姓女子，家住新北市，事發時獨自一人在朋友住處，由於現場未發現遺書，警消仍在調查墜樓真正原因。

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