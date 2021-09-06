國際海運總會（ICS）為了加速海運產業達成零排碳目標，近日提出全球性的船隻排碳稅。若法規順利上路，海運產業將成為全球第一個實施排碳稅的產業。

這項提案已獲得國際乾貨船船東協會（Intercargo）支持，在近日送交聯合國國際海事組織（IMO）審核。該組織預定11月底召開海洋環境保護委員會會議，屆時將探討海運減碳議題。

代表全球超過80％商船的ICS表示，海運產業目標在2030年前讓零排碳船隻出海，但照目前發展進度來看，零排碳燃料無論在價格或供應上都無法滿足全球船隻的需求，因此希望透過全球性排碳稅來加速綠能海運發展。

根據ICS提出的排碳稅法，凡是總噸位超過5千公噸且在全球進行貿易的海運船隻，都必須依每公噸排碳量來支付排碳稅。排碳稅收所得將投入「IMO氣候基金」，除了投資發展零排碳燃料、縮短零排碳燃料與傳統燃料價差之外，也將投資興建全球主要港口的零排碳燃料補給站。