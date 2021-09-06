台劇女神吳婉君外型甜美，雖然身材嬌小但比例相當好，最近飛到美國探親兼度假的她，仍不忘常在社群網站PO文和粉絲分享生活，近日又PO出悠閒曬太陽的照片，穿著比基尼散發健康陽光美。

吳婉君6日在社交網站PO出一系列美照，透露在美國時間，他們仍在過週末加美國勞動節的連續假期，並曬出在自家後院和外甥女一起玩水的照片，只見她穿著比基尼、戴著墨鏡，正一臉享受地沐浴在陽光下，一身健康又性感的小麥肌相當吸睛，尤其躺平時，有料好身材更是一覽無遺，最後還不忘呼籲「曬太陽有益身心健康」。

吳婉君穿比基尼曬太陽。（圖／翻攝自吳婉君臉書）

吳婉君照片一Po，吸引大批網友狂讚「這膚色好美」、「看到Cocco 姐就活力滿滿啦」、「抓緊夏天的尾巴」，還有人留言問吳婉君會不會在美國待久了，就不想回台灣，得到吳婉君親自回覆「放心，時間到了我就回去了」，才鬆了一口氣。

吳婉君赴美探親後，不時會曬出在自家後院拍的美照，昨天才就地野餐，穿著一襲淡綠色洋裝搭配草帽，一轉身則大露美背，加上回眸一笑的甜美笑容，讓粉絲直呼被女神電暈。