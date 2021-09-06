伊能靜與前夫庾澄慶（哈林）的19歲兒子「小哈利」庾恩利，跟隨父母的腳步，在上月以「En-Li恩利」為名開通微博帳號，宣布出道，恩利過去因扮女裝爆紅，近期他則以韓系美男風格示人，恩利近日在母子快問快答時就問伊能靜：「當我在做大部分人看來比較特立獨行的事時，你有感到困惑嗎？」而伊能靜的回應更爆發滿滿母愛。

伊能靜相當支持兒子出道，不時幫恩利轉發微博宣傳，母子也大方為時尚雜誌、珠寶品牌合體，而伊能靜和恩利日前為珠寶品牌拍攝快問快答時，恩利就問伊能靜：「當我在做一些大部分人看來比較特立獨行的事情時，你有感到困惑嗎？」

對此，伊能靜則說：「我從來沒覺得你特立獨行」，伊能靜認為，所有孩子都應該是獨一無二，她也提到：「與其說你特立獨行，不如說是，更多的家長在尋求一個統一的標準給自己的孩子」，所以對伊能靜來說，恩利的特立獨行恰好是存在這個世界上最重要的意義。

伊能靜回應充滿母愛，同時，伊能靜也問兒子：「有沒有埋怨過，因為我的工作性質，所以在你小的時候沒有給你很多陪伴？」恩利則說，一開始他的社群媒體被翻出時「我是覺得有困擾」，不過恩利認為，也因為伊能靜的職業，讓他更能開闊事業，恩利則表示：「要懂得感恩，從來沒有埋怨過」，母子真心對話讓人看了相當感動。