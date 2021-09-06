國寶級布袋戲大師、雲林縣新興閣傳人鍾任壁辭世，享壽90歲。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

國寶級布袋戲大師、雲林縣新興閣掌中劇團第5代傳人鍾任壁5日辭世，享壽90歲，鍾任壁為雲林縣西螺鎮人，一生致力推廣布袋戲文化，國內外演出超過2萬場次，雲林縣政府去年為大師拍攝紀錄片「掌中傳啟」，將於10月1日全球首播，緬懷大師的身影。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣政府去年為鍾任壁大師拍攝紀錄片，近期才剛完成，不料就接到大師辭世消息，實在無限傷感。大師於演出場合總是西裝畢挺，有「布袋戲紳士」之稱，其一生投入布袋戲，包含布袋戲扎根、推廣及文化宣揚。

鍾任壁除了國內2萬場次以上演出，更帶著布袋戲到各國表演，總計超過60個國家，演出600場次以上，足跡遍及亞、歐、美、澳洲等，將布袋戲開枝散葉到各國，把精緻的掌中文化帶到國際場合，揚眉於各國友人面前。

鍾任壁演出時更不忘推廣雲林及台灣的物產與文化，可說是「布袋戲文化外交」的重要推手，更成功打響台灣偶戲的國際品牌地位。

張麗善指出，已完成的「掌中傳啟」紀錄片，經詢家屬意願，將於本月24日辦理紀錄片記者會，並於10月1日配合「雲林國際偶戲節－偶戲國際影展」進行全球首播。

鍾任壁對布袋戲文化的傳承、創新與推廣，正如其子新興閣第6代傳人鍾任樑為父親所下的註解「世紀人、甲子藝、30年傳承，滿腔熱忱、一心執念」。

雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君說，鍾任壁大師2018年與縣府一起至日本「飯田偶戲節」演出，全程以日語與觀眾互動，精采演出獲得日本觀眾迴響。

陳璧君指出，1986年開始，鍾任壁大師走入校園義務演出，致力藝術教育傳承工作，親身指導布袋戲技藝，將傳統藝術的「美感教育」、「技藝傳承」、「戲劇創新」落實在學校教育中，讓式微的傳統藝術能銜接一貫、研進有序。