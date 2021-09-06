受到缺料影響，光寶科8月營收為135.43億元，月減1％、年增2％，光寶科也宣布，6日董事會通過授權董事長處分手中北美智慧電視品牌Vizio持股，光寶科目前共有374.1萬股，第一季光寶科認列VIZIO持股的公允市價評價利益高達25億元，第二季僅有3億元。

光寶科總經理邱森彬在股東會表示，第三季成熟製程IC依舊缺料、MOSFET更是奇缺，光寶科筆電、伺服器材料缺口都超過5％，雖然光寶科車用產品不缺料，可是車廠缺料「慘」居客戶群之冠，連帶影響第三季車用產品拉貨，缺料帶來訂單遞延，農曆春節則讓客戶提前至第四季拉貨，今年營運最高峰將從往年的第三季、延後至第四季。

而在缺料影響下，光寶科營收果然上不去，8月營收為135.43億元，不含自今年起不列入合併財報的閎暉，光寶科營收月減1％、年增2％，累計前八月營收為1056.45 億元，年增11％。

光寶科表示，光電部門8月營收占比為21％，受惠於LED元件不可見光、5G、AIoT、工控應用，與民生醫療、消毒與淨化UV LED 等需求提升，以及應用在電競鍵盤背光光源的高階 Mini LED 出貨順暢，光電部門營收年增7％，雲端及物聯網部門8月營收佔比28％，雲端運算高階伺服器及網通設備電源管理系統出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收年增 4%，資訊及消費性電子部門營收佔比51％，其中，筆記型電腦電源供應器、鍵盤與滑鼠等電腦周邊產品市場需求上升，出貨較去年同期持續成長。

光寶科6日董事會通過處分VIZIO持股，現有持股為374.1萬股，光寶科將以不低於處分當時最近一個月之月均價作為處分價格，並自董事會決議之日起一年內辦理完成，處分利益待實際處分時公告。