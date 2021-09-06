地牛翻身！中央氣象局地震報告指出，今（6）日22:00花蓮外海發生芮氏規模5.9地震，震央位於台灣東部海域，地震深度41.7公里。各地最大震度花蓮4級，宜蘭、南投、台中、台東、彰化3級，嘉義、新竹、新北、雲林、苗栗、桃園、高雄、台南、台北2級，屏東1級，台灣本島皆有感。
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：鹽寮、水璉、磯崎
3級：花蓮市、太魯閣、和平、銅門、西林、光復、西寶、富里、玉里
2級：秀林、紅葉
● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：澳花、南澳、南山
2級：蘇澳、牛鬥、大同、內城、宜蘭市、冬山
● 南投縣地區最大震度3級
3級：合歡山、奧萬大、玉山
2級：日月潭、國姓、信義鄉、竹山、名間、南投市
1級：埔里、魚池
● 臺中市地區最大震度3級
3級：梨山、德基
2級：霧峰、烏石坑
1級：臺中市、大甲、梧棲
● 臺東縣地區最大震度3級
3級：成功、長濱、東河
2級：海端、池上、利稻、蘭嶼
1級：鹿野、卑南、臺東市、太麻里、達仁
● 彰化縣地區最大震度3級
3級：大城
2級：員林、彰化市
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：阿里山、番路、大埔、民雄、義竹
● 新北市地區最大震度2級
2級：新店
1級：烏來、新北市
● 新竹縣地區最大震度2級
2級：關西、竹北市、竹東
1級：五峰、峨眉
● 臺北市地區最大震度2級
2級：信義區
1級：木柵、臺北市
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、麥寮、水林
● 新竹市地區最大震度2級
2級：新竹市
● 苗栗縣地區最大震度2級
2級：苗栗市、竹南
1級：南庄、鯉魚潭、三義
● 桃園市地區最大震度2級
2級：新屋
1級：三光、桃園市
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 高雄市地區最大震度2級
2級：甲仙、六龜、旗山、高雄市
1級：桃源
● 臺南市地區最大震度2級
2級：新化、佳里
1級：楠西、永康、臺南市
● 屏東縣地區最大震度1級
1級：三地門、瑪家、九如、屏東市、滿州
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