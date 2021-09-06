楊貴媚戴上的花冠是由三種植物編成。（桂田文化藝術基金會提供）

楊貴媚首次擔任節目總製作人，找來閨蜜鍾欣凌與嚴藝文，一起跨界主持實境節目《老少女奇遇記》，3位金獎「老少女」化身高年級實習生上山下海環遊全台灣，繼三級防疫停拍之後6日赴台東復拍，金鐘獎日前公布提名名單，鍾欣凌雙料入圍戲劇節目女主角、兒少節目主持人，對於有信心3度封后嗎？她客套地說：「當然希望大家都能得獎，但私底下還是很期待可以有這個榮幸拿獎。」

《老少女奇遇記》復拍首集便安排3位主持人結織土坂部落陳頭目，帶領他們參觀頭目的家以及坐落在頭目家屋旁的「祖靈屋」，這個被譽為整個部落族人的精神信仰中心，這次第3站的領隊是楊貴媚，她表示女頭目沒戴口罩，所已來拍之前，全劇組的人都去做PCR，讓大家放心。

鐘欣凌以《我的婆婆怎麼那麼可愛》提名戲劇節目女主角獎，和郭彥均搭檔主持的《超級總動員》提名兒少節目主持人獎，是否有把握3度封后？雙料入圍的她害羞說：「大家很照顧、評審很照顧，真的很感謝，謝謝評審。」

戲后最大競爭對手是誰？她稱「都是」。她接著細數競爭對手的優點，孫淑媚在《天橋上的魔術師》表現令她驚艷，能演也能主持；《若是一個人》孫可芳年紀輕可以鎮住整部戲，很不容易；《羅雀高飛》李維維是漂亮的女生，在演藝事業上還這麼努力，可是來勢洶洶。

至於《客家尋味劇場—女孩上場》蔡嘉茵同為劇場出身，看見她就如同看見以前的自己，所以獎落誰家還很難說，但鍾欣凌笑說「還是會很期待可以有這個榮幸拿獎」，楊貴媚當場起哄鍾欣凌再拿1座，嚴藝文則說：「別給她那麼大壓力。」

遺珠方面，鍾欣凌表示不用想成誰是遺珠，便提到王少偉在《婆婆》演技很自然，而張書偉「大家不用遺憾，他還那麼年輕，我們都更年期了」，更虧對方因為這部戲贏到一個「真愛」（指女友勇兔林筳諭）才是最大贏家。

金鐘獎頒獎典禮將於下月2日在國父紀念館登場，鍾欣凌透露金鐘禮服已製作中，希望不要太緊，可以不要縮小腹，也不要太厚，流汗的汗漬不會被看見、不用穿很高的高跟鞋就好。