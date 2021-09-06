今年編號第13號颱風「康森」今(6日)下午14時形成，中央氣象局表示，將朝向北北西轉西北進行，對台灣影響程度較小，至於關島附近的熱帶性低氣壓(TD16)，將往琉球附近海面行進，不排除發展為颱風，並在周五之後最接近台灣，屆時各地雨勢及風浪會有明顯變化。

氣象局長鄭明典指出，第13號颱風康森位於菲律賓東南方近海，並形容「有點直接跳級颱風的味道」。(圖/截自鄭明典臉書)

氣象局指出，康森颱風6日20時的中心位置距離鵝鑾鼻南南東方約1410公里，以每小時12公里速度，向北北西進行，近中心最大風速每秒18公尺，七級風暴風半徑100公里。

位於關島附近海域的熱帶性低氣壓(TD16)，6日20時的中心位置距離鵝鑾鼻東南東方約2080公里，以每小時20公里速度，向北北西進行。氣象局預估，行進路徑上的海氣條件良好，未來不排除有發展為颱風的可能，屆時台灣各地的雨勢及風浪上會有明顯變化。

氣象局表示，目前太平洋地區有1個颱風、1個熱帶性低氣壓(TD16)，原位於菲律賓東方海面的低氣壓已於今(6)日14時發展為輕度颱風，為今年編號第13號「康森」。

氣象粉專《台灣颱風論壇》則以「雙旋共舞」形容菲律賓東方海面上的兩個低氣壓，預估康森颱風周末進南海後，將朝海南島一帶前進，至於另一個熱帶低壓，強度逐漸發展，成颱機率高，周四之後是發展關鍵，預期會是風雨較集中核心的颱風。

6至7日定量降水預報。(圖/氣象局)

明天(7日)水氣又比今天更少，大環境逐漸轉為東風，受到地形繞流影響，夜晚至清晨這段時間，新竹以南的沿海地區容易出現零星短暫陣雨；白天各地都是晴到多雲的天氣，中午過後，雷陣雨除了在各地山區發展外，位於環境風下游的中南部近山區甚至平地也會受到影響，並有局部較大雨勢發生的機率；高溫方面各地大多落在32至34度，尤其在台北、新北、桃園、宜蘭、台東地區及花蓮縣縱谷容易有局部36度以上的高溫出現。

周三、周四(7日至9日)各地大多為多雲到晴，午後雷陣雨區域限縮至各地山區及中南部近山區平地；夜晚至清晨新竹以南沿海地區不定時有零星陣雨。

周五至下周一(10日至13日)熱帶性低氣壓外圍雲系影響，基隆北海岸、東北部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及東南部山區有局部短暫雷陣雨。