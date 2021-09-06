去年，白羅斯群眾抗議總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)6連任，痛批他長期執政也懷疑選舉公平性，發起大規模街頭抗議活動，如今他開始秋後算帳，將當時的抗爭領導人之一瑪麗亞·科列斯尼科娃(Maria Kolesnikova)重判11年徒刑，這引起西方國家的強烈抗議。

路透社報導，現年39歲的科列斯尼科娃，原本是音樂家，主修長笛與交響樂指揮，不過她一直很有反抗精神，2020年她受邀擔任反對黨總統候選人維克塔·巴巴里卡(Viktar Babaryka)的競選總幹事，雖然巴巴里卡沒選上，但盧卡申科依然要清算這些挑戰者，科列斯尼科娃也成了眼中盯。

9 月初，科列斯尼科娃在烏克蘭邊境的一場對峙中，撕毀了她的護照，以防止白羅斯安全部隊將她驅逐出境，她當時就表示，有本事就把她再關進監獄。

雖然1991年蘇聯解體，白羅斯也脫離蘇聯離獨立，但是盧卡申科是當年白羅斯最高蘇維埃會議中，唯一反對脫離蘇聯者。由於白羅斯在獨立後經濟持續不振，到1994年總統改選時，盧卡申科以45%的選票當選，從此白羅斯一直由這位懷念蘇聯的前共產黨高層掌權，他大幅修改憲法，使自己可以一直連選連任，他已執政達到28年。

科列斯尼科娃和另一位高級反對派人物馬克西姆‧ 茲納克(Maxim Znak)被指控犯有極端主義和「企圖非法奪權」的罪名，兩人稱這些指控都很荒謬。

茲納克被判處 10 年監禁、科列斯尼科娃被判11年，兩人都將提出上訴。

歐盟譴責這一判決，而英國外交部長則稱這是對民主制度的公然挑釁。 歐盟發言人在一份聲明中說：「歐盟對明斯克政權持續公然無視白羅斯人民的人權和基本自由，表示極度遺憾。」

白羅斯政府否認侵犯人權，並將抗議者描述成一幫在外國勢力支持下的暴力革命者。

在判決前，科列斯尼科娃舉起戴著手銬的手，做出她標誌性的心形標誌，對著鏡頭微笑。

這一幕被另一位白羅斯的反對派領袖，季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）看到，她大為感動又心疼，在推特上寫道：「瑪麗亞和馬克西姆是白羅斯人的英雄，這個政權希望我們看到他們被壓垮的筋疲力盡模樣，但是請看，她仍然在微笑。」

至於科列斯尼科娃原本的老闆，也就去年挑戰盧卡申科的巴巴里科，他在7 月就被判入獄14 年。