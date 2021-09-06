俄羅斯官員在最近的一場論壇上對媒體表示，俄方願意向中方提供更多批次的蘇-35多用途戰機，另有消息指出，俄方也願意授權給中國對蘇-35戰機進行改造生產。美媒分析稱，中國引入蘇-35生產線的可能性微乎其微，因為中國近年推出的多型化戰機在多項指標上已明顯比俄戰機優秀。

據俄羅斯《塔斯社》報導稱，俄聯邦軍事技術合作局局長德米特里．舒加耶夫在東部經濟論壇（EEF-2021）上對記者說，雖然到目前為止尚未收到中國購買更多批次蘇-35戰鬥機的申請，但俄羅斯願意在收到相關需求後，就這一議題與中方進一步合作。

大陸總共購入24架蘇-35戰機，是目前共軍擁有的4代戰機中性能最優秀的。現在大陸全力研發5代機，對再購買蘇-35興趣不高。圖為2018年蘇35戰機為繞台島巡航的轟-6K轟炸機護航。（圖／新華社）

《環球時報》指出，中國是世界上首個引入蘇-35戰機的海外國家，此前與俄羅斯簽署了一項價值25億美元的協議，購入24架蘇-35戰機以及配套設施。2019年，俄羅斯完成向中國交付蘇-35戰機後，就未再傳出購入戰機的消息。

報導說，美國《軍情觀察》網站曾經指出，俄羅斯官員近年來多次表示將繼續向中國推銷蘇-35戰機，並且「有望獲得後續訂單」。同時俄羅斯專家也向中國提出，有可能授權中方進行生產甚至改造蘇-35戰機。

不過該媒體也分析稱，中國與印度完全不同，目前要再引進蘇-35生產線的可能性微乎其微，因為中方近年推出的多型現代化戰機在多項指標上的表現明顯比俄機更加優秀。

分析還說，對於俄羅斯而言，現實上也算是「非常幸運」，因為中國還沒有計畫向國外出口殲-16或者殲-11D重型戰鬥機，二者在軍貿領域將成為蘇-35的直接對手，其技術相當先進，而且在價格方面很可能也更具競爭力。

美媒可能忽略了大陸製造殲-16或殲-11D等幾種型也是改造自俄羅斯蘇愷系列的戰機，一般授權製造或改裝的軍火都是僅供自用，合約上對授權製造或改造後再出口會有相當限制。雖然殲-16、殲-11D未推動出口，大陸近年仍積極向外國推銷自行設計與製造的殲-10C戰機，而且很可能近幾年內就會有成果。