由曾國城、蔡尚樺主持的益智節目《全民星攻略》，找來偶像劇教母柴智屏和華研歌手閻奕格上節目破關，同時宣傳「尋找野蠻女友」全民大海選活動，節目還沒開錄，柴智屏就力邀曾國城飾演野蠻女友的爸爸，直說美麗的野蠻女友當然要有個帥爸，曾國城直呼賺到了，不用海選就直接入選參加演出。

為了宣傳「尋找野蠻女友」全民大海選，擔任野蠻大使的閻奕格，做足了功課來上「全民星攻略」，雖然已經是第二次來上節目，長年在國外求學中文只有國小程度的閻奕格仍是戰戰兢兢，而柴智屏是抱著來看老朋友曾國城的心情上節目，兩人相見歡，柴智屏表示「美麗野蠻女主角就需要一個帥氣的老爸，城城太合適了」，馬上力邀曾國城加入，開玩笑說不用海選直接當選，曾國城直呼賺到了，特別幫忙宣傳說：「這次海選真的就是全民大海選，所有角色都有需要，全民都有機會。」

擔任野蠻大使的閻奕格，說到電影《我的野蠻女友》，閻奕格自己覺得很像電影中的女主角，過去會用剛強的樣子掩飾自己脆弱的一面，假裝堅強但是內心是希望有人照顧，現在其實已經透過自己創作的音樂，允許大家看到自己的軟弱悲傷的一面，也期待大家和她一樣給自己更多的機會向前看。

在《全民星攻略》節目現場，曾國城鼓勵閻奕格不要緊張而對柴智屏就是老友的打鬧，面對答題即使是老友也不放水，還沒開始雙方也大膽預言豬頭盟主，精彩緊湊，當然也不忘一起呼籲全民來參加海選，最重要的是只要對表演、歌唱、直播有興趣的男女生，都可以於浪 LIVE 直播平台報名，各種角色都有機會，入選者將有機會參與《我的野蠻女友》華語版演出。