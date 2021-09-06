新北市長侯友宜晚間在臉書貼文表示，新北即起提升為強化二級警戒。(擷取自侯友宜臉書)

新北市今新增9例確診，是昨天確診的板橋某幼兒園老師傳染給8名學童及1名家長，幼兒園群聚感染風暴擴大，新北市長侯友宜晚間宣布，板橋幼兒園8人感染，視同Delta病毒，即刻起，新北市全面備戰，提升為強化二級警戒！

新北市長侯友宜晚間表示，雖然基因定序還在進行，但到目前為止，總共有1名老師、8名學生和1名家長確診，我們高度懷疑是Delta病毒，必須戒慎恐懼，不能輕忽，晚間我們緊急舉行高層應變會議，除了提高至強化二級警戒，也宣布即刻起：一、板橋區某附幼停課14天，某國小全校預防性停課3天。二、其他三校共五班、一個托育中心預防性停課。三、醫院及長照、安養機構禁止探視、醫院陪病僅限一人。四、集會人數立即縮減為室內50人，室外100人。

侯友宜說，目前幼兒園全校師生以及包括夜間安親班在內，所有匡列對象都需要採檢，即使是陰性，也必須一律送往防疫旅館隔離十四天，才能避免疫情擴大！幼兒園的小朋友都還很年幼，我們會讓每個孩子都能有一位家長陪同住進防疫旅館，做好隔離防護，保護好孩子，提供最安全的防疫環境。

侯友宜表示，在這起事件中，無論大人還是小孩，沒有一個人願意被感染，更沒有一個人願意把病毒傳染給別人！面對疫情，我們共同的敵人只有病毒，同在這塊土地上，大家惟有團結一致，共同對抗防堵，才能戰勝疫情！