國民黨主席選戰四雄爭霸戰得烽火連天！日前登記領表時女將中市議員冉齡軒，因人在美國由助理代為領表引發黨內一陣波瀾；冉齡軒6日返回市議會進行市政總質詢，她說上個月到美國紐約市進行國際經建交流，海外國民黨支持者希望她出馬參選，因要親自領表或須有委託書，因剛好她在檢疫旅館只得放棄參選。

台中市議員冉齡軒上個月到美國紐約市進行國際經建交流。冉齡軒今天於市政總質詢時指出，她受國際聯合國人民大會與聯合國和平發展基金會共同邀約參加聯合舉辦的「2021年聯合國亞裔小姐選美活動」，宗旨就是讓獲獎的佳麗未來都有責任協助聯合國所推動的17項可持續發展的公益項目，將選美與地球重要環保議題相連結。

冉齡軒說，看到未來全球及台灣必定受到疫情及通貨膨脹影響超前部署，她到國際指標性大城市美國紐約市做考察參訪交流，台中市是我國第二大城市，參訪過紐約市後發現，許多城市行為模式都與台中市相仿，返台後提出建言給台中市政府參考。

國民黨主席改選登記領表時，她的助理曾出面領表，因當天時間已過激起黨內一陣波瀾？冉齡軒說，她到美國紐約市進行國際經建交流，很多國民黨支持者對國民黨現表現感到憂心，因她是中央評議委員且又具有國際觀，海外支持者鼓勵她出馬角逐。

冉齡軒指出，當時她人剛好要回國住進檢疫旅館，無法親自返台領表，請助理代為領表，因代領須要委託書及要付20萬只好放棄。

冉齡軒今天市政總質詢時還提出7大要點，包括多元族群，台中半導體是全世界半導體競爭優勢，城市整體建設規劃，友善環境、自然農耕等，給台中市政府各局處推動規劃的一個未來方向的參考。