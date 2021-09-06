台北一名男子阿財（化名）與陸配妻子為了購買新手機大吵一架，妻子負氣離家出走3年，期間杳無音信，讓他心寒至極，遂向法院訴請離婚，台北地院審後判定，此婚姻已有重大破綻，准離。可上訴。

阿財主張與陸籍妻子於2016年間結婚，夫妻倆婚後感情融洽且一同居住在台北市，而2018年間，他與妻子為了是否要購買新手機一事起爭執，兩人吵得不可開交，而妻子在情緒激動之下，旋即奪門而出。

阿財指出，妻子自2018年1月2日離家至今，此後再無音訊，怎麼找都找不到人，就這樣過了3年，他認為遭到妻子惡意遺棄，遂向法院請求離婚。

台北地院開庭，阿財的妻子未到庭也未提出書狀陳述，法官認為，阿財與妻子自2015年在大陸登記結婚，隔年回台再次登記，但其妻子僅因小事情就負氣離家，甚至出境返回大陸斷絕聯繫。

法官指出，夫妻倆已3年未同居也無互動，顯見婚姻已名存實亡，感情不復存在，判准離婚，可上訴。