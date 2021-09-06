女星林真亦外型甜美，2007年奪下高雄「木棉花小姐」選美冠軍，一腳踏入演藝圈，有「微笑女神」之稱，近來在戲劇圈也表現出色，日前她透露去打了AZ疫苗，和許多人一樣副作用猛烈，讓她直呼就像惡夢一場。

林真亦3日曾表示去接種AZ疫苗，今（6日）就在社群網站宣布「復活」，並透露最不舒服的時候，是打完疫苗之後的12小時，除了發燒以外，頭跟全身痛到沒辦法入睡，雖然吃了止痛藥緩解，但仍不舒服，不禁哀嚎「明明入針的地方在手，痛的卻不是手」。

林真亦接著表示，隔天一直處在忽冷忽熱的階段，全身疲勞無力，持續發燒退燒不斷交替的狀態，但比起第一天狀況已好很多，到了第三天則完全復活，目前只有打針的那隻手會痛，讓她心有餘悸說：「彷彿前兩天只是惡夢一場」，最後她也向大家報平安，「謝謝各位的關心，已經沒事了，上工」。

而林真亦PO文的同時還附上一張自拍美照，只見她戴著墨鏡，穿著細肩帶背心，小秀蠻腰，胸前還微露事業線，讓網友看了大呼「滿血回歸」、「仙女下凡了」、「真亦的側身角度真的超美的」。