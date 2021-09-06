近日有媒體披露，台北市長柯文哲在一個民眾黨秘密便當會上，提出南下參選高雄市長的構想，並稱若他選上高雄，一定不選總統。前民進黨立委郭正亮認為，若柯文哲真的要到高雄參選，應該是想要創造議題維持聲量，這樣才能到各地站台拉抬民眾黨的議員選情。

郭正亮6日在政論節目《新聞大白話》中表示，他認為陳其邁沒有對手，且若柯到高雄參選，可能會分走比較多藍營的選票，以目前柯文哲的經營方式，比如如果讓台北市副市長黃珊珊選台北市長，我們都認為對民進黨會相對有利，現在陳其邁才做一年多，雖然高雄有很多長期累積的問題要處理，但陳其邁和中央疫情指揮中心關係很好，高雄人可能也很樂見。

郭正亮認為，柯文哲若真的要參選，可能也還是在為2024鋪路，要維持聲量，才能到各地去站台，要想在明年創造議題聲量，大概只有到高雄和桃園去選，但郭正亮也不知道柯文哲會到高雄還是桃園參選。

郭正亮指出，民眾黨一定會布局，並在各地都會推出精兵參選議員，那誰要來負責站台、扮演母雞的角色？柯文哲參選是想放大母雞的聲量，因此一定是關鍵選區參選，桃園是一個亂局，高雄就是有個新聞性，而柯去選桃園會是新聞焦點，因為大家都認為2022的關鍵在桃園，對民進黨來講，台北市本來就輸，但桃園的情況不一樣，桃園一定是媒體焦點。