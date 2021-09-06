美國8月非農就業數據令人失望，勞動力市場的疲軟讓美國聯準會（Fed）年底前QE退場的計畫增添一絲不確定性，但在非農數據出爐後，美股表現相對抗跌，那指更創下收盤新高，但分析師卻警告，如今市場出現類似網路泡沫、2008年金融危機時的觸頂訊號，股市未來將面臨大幅修正。

《CNBC》報導，資產管理公司Miller TaBak首席市場策略師Matt Maley表示，現在市場存在大量泡沫，如同我們在其他重要市場上所見，只有在事發後問題才會更明顯。

Maley在目前的市場中看見，與網路泡沫、2008年金融海嘯上高點相似的危險訊號，就如同網路泡沫之際，無論基本面的好壞，股價都是一路向上攀升，就好比今年年初所引起的「散戶軋空事件」，不管遊戲驛站（GameStop）、AMC的基本面如何，散戶將股價炒上天際。

Maley坦言，「目前兩者的情況非常相似」，這些所謂的「迷因股」暴漲暴跌，短短數天內就飆漲了2000%，更遑論還有SPAC這樣瘋狂的市場，顯見當前股市非常嚴重的被買超了。

以那斯達克100指數為例，那斯達克100 ETF的200周均線溢價70%，遠高於過去幾次修正前的水準。

雖然Maley認為情況不會如網路泡沫時期那般嚴重的金融危機，但仍呼籲投資人應謹慎投資，並滾動式調整策略，「這不代表要賣掉所有持股，可以保留50%、甚至是20%的資金，趁好股被錯殺之際買進，且在回升時藉此獲利一筆」。