黑洞是由恆星坍塌所形成，在宇宙中龐大又帶有強大引力，人類對這神祕莫測的龐然大物幾乎一無所知，然而科學家提出一個名為「原初黑洞」的假想類型，在宇宙之初所形成，遍布現在的宇宙中，但這樣的遠古怪物向地球而來的機率有多大？

國際天文網站《Space.com》報導，紐約州立大學天體物理學家Paul M. Sutter撰文指出，早期宇宙和如今截然不同，是一個既狂野又複雜的時期，黑洞的形成需要非常極端的條件，如一顆恆星在大限已至坍塌時所形成，然而在宇宙誕生之初時，恆星並不存在，因此原初黑洞的形成僅需將大量物質或能量，壓縮至一個足夠小的體積。

而在宇宙未知又遙遠的歷史中，可能存在一些構成讓原初黑洞遍布全宇宙的條件，但在科學家幾十年研究一無所獲之下，對原初黑洞逐漸失去興趣，直到「雷射干涉引力波天文台」的問世，探測這些黑洞碰撞後，發現質量的奇特之處，每一個都是太陽的幾十倍，這個質量範圍很難透過標準的恆星黑洞合併來實現，因此科學家的目光再度重回原初黑洞。

早期的宇宙中，若觸發某種特別的條件形成黑洞，那這些黑洞將會多到淹沒整個宇宙，且每一個速度都很快，透過計算模擬、星系動力學的觀察，暗物質以每秒160公里的速度移動，憑這個速度，一個小行星大小的黑洞能在數周內橫跨木星與地球之間。

若這樣一個黑洞衝擊地球會發生什麼事？科學家直言「災難，就像熱刀切奶油一樣貫穿地球」，任何原子、分子（或人類）、甚至連光都無法逃過，最終吞噬整個地球；但值得一提的是，黑洞受地球吸引的機率非常小，因為黑洞的速度太快了，且黑洞碰撞的事件也相當少見，哪怕銀河系中黑洞數量如此龐大，但可能十億年才會發生一次碰撞。