國內很多機車騎士都喜歡鑽車陣，但也常發生A到轎車的行車糾紛，日前有一名網友在抖音分享了一段鑽車出包影片，一名看起來年約20歲出頭的女騎士，因為鑽車沒有算好車縫距離，經過時機車的把手不小心將一旁轎車的後照鏡撞歪，女騎士當下驚慌失措「甩手」舉動，被後車行車紀錄器原拍下來傳上網，結果吸引高達33萬人搶看，拍攝者笑翻：「我第一視角都要笑死了，我要怎麼救啦！」

影片中，這名女騎士降低車速，然後從車縫中緩緩騎過去，沒想到沒抓好狹窄的車縫，車頭要通過時，把手竟硬生生把一旁轎車的後照鏡給撞歪，女騎士當下手足無措，一隻小手就在後照鏡的周圍亂揮。

此時，轎車駕駛淡定伸出左手，將後照鏡往後扳正，女騎士看到後照鏡沒有損壞回歸原位，才放下心中大石頭，驚魂未定的往機車停等區駛去。

後車行車紀錄器意外拍下這段畫面，在抖音多達33萬觀看次數，網友紛紛調侃女騎士「她甩手的意思應該是不知道要扳回還是不板回」、「我是車主的話，我會要求後續聯絡」、「下次騎車我也要穿女裝」。但也網友認為女騎士的行為十分不可取「左邊明顯比較寬，沒那個技術就別鑽」、「應該讓她賠一次學個乖的」、「沒把握的話，她不要隨便亂鑽比較好」。

影片上傳到臉書後意外釣出影片的拍攝者，並且回應說：「不要再說拍攝者不救了……我第一視角都要笑死了我要怎麼救啦。」