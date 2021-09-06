請想像一下，當你滑手機或是拿筆電工作時，完全不用在乎電力問題，因為這些3C可以在環境中自行充電，豈不美哉？這聽起來像是科幻片的場景已逐步落實，由美國密西根大學和日本東京大學的研究團隊，開發了一種環境供電系統，可以使3C產品通過環境磁場接收電力，實現當年尼古拉特斯拉(Nikola Tesla)設想的「空氣輸送電力」心願。

密西根大學(University of Michigan News)報導，密西根大學電腦工程教授 艾倫森‧森波(Alanson Sample)說，不接電的感應充電已經相當普遍，我們的發明是更進一步，不需接觸充電盤即可接收電力。

森波進一步解釋，該系統的原理與充電盤相似，只是將其放大成「充電條」，充電條可以經由房間內的其他金屬結構來傳播，使充電的範圍擴及全部的房間。

技術關鍵是使用了稱為集總電容器(lumped capacitors)的設備。電容器放置在房間四周，它產生的共振磁場可以覆蓋房間全部，這克服了以前無線電力系統的距離局限性。

東京大學以一座3公尺X3公尺的鋁製示範模型，展示這項該技術，在這個小房間裡，電燈、風扇和手機都沒有插頭，它們無論如何擺放，都能從房間的任何地方汲取電力，房間內的任何位置，至少都能獲得50瓦的功率

有些人會擔心電磁波的健康問題。研究人員表示，該系統完全符合現有的環境電磁場安全準則。

目前研究人員準備在密西根大學校園裡選出1間教室來改裝，完工日期定於今年秋季。