剛果民主共和國官員和目擊者表示，東部一個村子有多名手持砍刀和棍棒的好戰分子發動突襲，殘忍殺害至少30名村民。

官員告訴路透社，4日一早，一批疑似隸屬伊斯蘭組織「民主同盟軍」（Allied Democratic Forces ADF）的好戰分子突襲北基伍省（North Kivu province）歐伊查市（Oicha）北方的馬庫塔諾村（Makutano）。

當地一名村民表示，武裝分子來襲時，他被兒子叫醒，隨後他的兒子「在匆忙逃命時中了ADF的埋伏死亡，我則是靠著上帝的恩典才活下來。」

目前並無任何組織出面聲稱犯下這起攻擊事件。成立於鄰國烏干達、自稱已與伊斯蘭國（Islamic State）結盟的ADF很少公開發布聲明。

民主剛果當局與人權組織先前曾批評，ADF殺害數百名平民，顯然是為了報復軍隊自2019年底以來對他們的攻擊。

雖然政府5月初在伊圖里省（Ituri）和北基伍省實施戒嚴，在東部與盧安達和烏干達接壤邊境一帶，武裝組織的攻擊行動仍有增無減。

上個月，美國還派出12支特種部隊到當地，評估軍隊的「反恐」能力。（譯者：施施/核稿：林治平）1100906