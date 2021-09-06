新北某國小晚間發出停課通知，指該校附幼有1幼童疑似染疫，將停課三天。（圖／翻攝臉書）

新北幼兒園爆發群聚感染，新北某國小也今晚（6日）緊急發出停課通知，表示校內附設幼兒園有1幼童列為疑似確診個案進行全園停課，該國小將從7-9日將預防性停課三天。市長侯友宜也宣布強化二級警戒，全力防堵病毒擴散。

市長侯友宜今（6）日晚間在臉書發文，「板橋幼兒園10人感染，我們視同Delta病毒」，宣布防疫提升為強化二級警戒，除了發生群聚的附幼停課14天外，某國小全校預防性停課3天，其他3校共5班，以及1托育中心也預防性停課。另外醫院及長照、安養機構禁止探視、醫院陪病僅限一人，集會人數立即縮減為室內50人，室外100人。

侯友宜指出，雖然幼兒園群聚確診個案的基因定序還在進行，但高度懷疑是Delta病毒，必須戒慎恐懼，不能輕忽，目前幼兒園全校師生以及包括夜間安親班在內，所有匡列對象都需要採檢，即使是陰性，也必須一律送往防疫旅館隔離十四天，才能避免疫情擴大！

考量幼兒園的小朋友年幼，新北市規劃每個孩子都能有一位家長陪同住進防疫旅館，做好隔離防護，保護好孩子。

侯友宜也強調，幼兒園爆發群聚，無論大人還是小孩，沒有一個人願意被感染，更沒有一個人願意把病毒傳染給別人，呼籲市民團結抗疫。

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