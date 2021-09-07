關於今（6）日幼兒園傳出9人確診，康寧醫院負責人尹長生表示，國外研究，3到12歲兒童傳染力非常高，大家根本沒有警覺。如果學校沒有通風設備，天氣很熱開冷氣，又要開學、又沒辦法打針，這非常危險。

尹長生今日在《少康戰情室》指出，如果超前部署，可以想到在開學的時候，一定是老師、學生、家長，互相傳來傳去，但因為疫情下降，民眾認為台灣人打了疫苗，「其實這是錯誤的」。

尹長生表示，有三個國家的衛生部長是最有名的抗疫專家，像是美國的佛奇、紐西蘭的Bloomfield，還有一個馬來西亞的衛生部長。全世界把他們三個當成最厲害的防疫專家，結果現在破口一大堆。好在目前紐西蘭是只要一個人（確診）就整個國家就關掉了，所以目前還算安全。

他舉例，其他國家像是以色列衛生部長曾說，他們已經是很認真了，超前部署這麼多，但是他講，「有一天會以黑臉出現」，意思就是任何一個人都不能太大意，一定要超前部署。

尹長生引國外研究表示，現在3到12歲兒童傳染力非常高，50％的家族傳染都是小孩子，甚至比老人家或重病者還厲害，所以現在研究已經開始到小孩子。

他說，最近文獻報告，以色列大概這個月開始，把所有3到12歲的小孩子，在上學之前測抗體，看他有沒有免疫力。如果沒有免疫力，就給他打針；有免疫力至少可以安全保護。

尹長生強調，目前在學校，主要可能因為家族感染到了學校，大家根本沒有警覺，學校通風設備也不好，因為天氣很熱，所以開冷氣。國外有些學校一班最多20人，前後門打開通風，其實蠻安全的。但是像外國有些學校前後兩排傳染26人，表示通風不好。如果學校沒有這些（通風）設備，又要開學，又沒辦法打針，所以這非常危險。