《007生死交戰》是第25部龐德電影，也是丹尼爾克雷格（Daniel Craig）最後1次飾演詹姆斯龐德，環球影業為了007廣大的粉絲群，特別於本周四（9日）正式上線官方詹姆斯龐德PODCAST，將提供精彩的幕後製作花絮以及明星訪談，超過6集的獨家內容，揭露最受期待的007電影幕後的秘密，包括丹尼爾克雷格從未發表關於拍攝這部電影的幕後花絮。

丹尼爾克雷格說：「我遭到槍擊，然後被炸飛，感覺絕對是詹姆斯龐德電影。」雷米馬利克也透露：「我為了準備演出這角色，看了影史上每個007電影大壞蛋，我們討論什麼樣的反派角色會令人不寒而慄，而且真正可怕嚇人。」拉莎娜林區則稱，她所飾演的角色代表一個有能力、有主見，且絕對會讓觀眾大感驚艷。此外，還能聽到怪奇比莉談論電影主題曲，「我們希望讓這首007主題曲，呈現我從來沒做過的嘗試，從來都沒有，我們做了全新嘗試，讓這首歌更動聽。」導演凱瑞福永也分享：「想出哪些是007經典元素，然後再添加一些全新的驚喜，真的很好玩。」

《007生死交戰》故事敘述情報員詹姆斯龐德退役後，在牙買加享受著平靜的生活。但當中央情報局的老朋友菲力克斯雷特出現請他協助時，這短暫的平靜也隨之結束。他的任務本是去營救一個被綁架的科學家，卻發現一個神祕的新型態科技犯罪組織，也讓自己身陷危險之中。電影本月30日在台上映。