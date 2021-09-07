基隆一名林姓女子日薪達上萬元，與月薪4萬元宋姓男子相愛結婚，但婚後2人多次發生口角，宋男曾提議若不願意尊重，就放過彼此，林女則憤而怒罵對方是媽寶、客家人等語，並要求簽署300萬元本票才願意離婚。基隆地院近日審結，以兩人已無維持婚姻之意，判准離婚。

判決指出，林女是日薪即可達萬元講師，丈夫當時則任職學校工作，月薪約4萬元，宋男曾因薪水差距，考慮過自己是否給不起妻子想要的富裕生活，但林女表示，自己就是想要一個穩定的伴侶與家庭，因此2人交往約3年後結婚。

婚後，宋男轉換跑道，任職於汽車油品公司擔任業務，月薪約4萬多元，林女則除了講師工作外，也有其他副業收入，例如不動產交易、出租收入等。因此，房貸、家用開銷多由女方負擔，宋男則以身體力行包攬大部分家務。

然而，林女因工作型態緣故，價值觀漸漸轉變，於前年初開始與丈夫不斷爭吵，說自己「值得更好更高品質生活」，並屢屢指責宋男付出得不夠，甚至指責丈夫身為客家人是吝嗇的種族等語。

前年6月底，宋男對林女無止盡索求感到心疲力盡，向妻子表露悲傷與懇切，希望雙方好好思考、溝通，否則婚姻已快被消磨殆盡，但宋女卻無情表示，「今天我很確定了，過去為你所有的犧牲都是不值得的！你就滾回去當你啃老的媽寶吧！我打從心底瞧不起你」，雙方於衝突後分居至今。

不過，宋男曾懷抱最後一絲希望，向妻子表示，如果還願意同甘共苦，將珍惜此緣分，若不願尊重，就放過彼此。對此，林女則不滿回應，只要簽署300萬本票，就願意離婚。宋男也因此訴請離婚。

基隆地院審理時，林女辯稱，會辱罵丈夫媽寶、渣男是情緒使然，另會講客家人壞話，是某日在車內聽到廣播，講述內容是一般人對客家人的觀感及印象，當時是提醒宋男要小心，不要犯類似的錯，對客家人無任何偏見，且一直在等丈夫返家。

法官表示，林女向丈夫提出給付300萬元等語，可見已無維持婚姻之意，且2人自前年6月底分居至今，已逾2年，婚姻生活屬名存實亡，雙方也未對情感修復付出實質努力，認為宋男訴請離婚於法有據，應予准許。