運動賽場上常常會有所謂的「爆冷」情形，畢竟球是圓的，任何比賽結果都有可能發生，對運彩來說就是所謂的開出高賠，投注者可以抱回高倍獎金，正因如此，有不少購券者會專門鎖定有可能「爆冷」獲得高賠的賽事來投注，今天就來跟大家分享一個抱回百萬獎金的實例。

他專挑爆冷買「過關組合」抱回110萬

台灣運彩總經理林博泰(左)上《時來運轉》節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

俗話說的「爆冷」是指賽前不被看好的一方最終贏得比賽，亦即比賽結果出人意料，由於運彩賠率的設定與獲勝的機率成反比，因此「爆冷」的比賽結果對運彩來說就是開出高賠，就像這次2020東京奧運台灣英雄「麟洋配」一樣，賽前奪冠看好度排名第6，其運彩「冠軍」玩法的賠率高達6倍，結果最終奪冠，所有一開始就投注他們的購券者都開心抱回高達6倍的高額獎金。

「爆冷」是指賽前不被看好的一方贏得比賽。(台灣運彩提供)

過關組合玩法說明。(台灣運彩提供)

「過關組合」可以擇定2場以上(最多到8場)的比賽，同時購買「過1關(又稱單場)」、「過2關」、「過3關」、「過4關」…及「過8關」等組合。這樣的投注方式結合了「過關」與「組合」，其中「過關」(又名串關)是可以讓賠率連續相乘獎金變大、「組合」則可讓中獎的機會提高，把兩者結合在一起，就是所謂的「過關組合」，是一種可以兼顧「中獎機會高低」及「中獎金額大小」的投注方式。

他專挑「爆冷」買「過關組合」抱回110萬獎金。(台灣運彩提供)

7/14永和的投注站有1位購券者選了2場電競、1場網球及3場足球，所有6場比賽他都挑可能「爆冷」的高賠選項進行過關組合投注，分別是電競的「MSFP戰隊Vs. LDLC戰隊 不讓分主勝賠率3.30倍」、「PDW戰隊Vs. ESCA戰隊 不讓分主勝賠率3.00倍」、網球的「V.波斯皮西Vs. 高若尼茲克不讓分主勝 賠率2.85倍」、足球的「巴塞隆納體育Vs. 薩斯菲爾德 總分1.5小 賠率2.70倍」、「布呂斯克Vs. 雷蒙 總分2.5大 賠率2.45倍」以及「佛朗明哥Vs. 國防與司法隊 總分1.5小 賠率3.00倍」，「過4關」(C6取4)15個組合、「過5關」(C6取5)6個組合以及「過6關」(C6取6)1個組合，共22個組合，每組合400元，合計投注8800元，比賽結果6場全數命中，開心抱回1104571元獎金。