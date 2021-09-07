台股2月至7月行情走勢

常常聽到很多投資朋友說，自己是超級反指標，一買就跌、一賣就漲，股票好像在玩人，為什麼為這樣？難道是鬼月到了嗎？思考這個問題，必序先瞭解股票為什麼會漲？基本教義派的可能會覺得是基本面好所以會漲，技術派的可能會覺得是指標向上所以會漲，實際上，股價的漲跌就只是「供需」問題而已，很多人想買就所以會漲，反之，很多人想賣就會跌，基本面、消息面、籌碼面只是吸引散戶買進的原因之一，所以有人買的股票，不管基本面多爛也會漲；沒人買的股票，基本面再好都不會漲，完全取決於投資人買不買單。

行情好的時候，吸引眾多投資人進場買股票，當所有會買股票的人都買了以後，沒有新的買盤進場，股價漲不上去，這時很多投資人又開始害怕股市會反轉下跌，開始出脫手中的持股，賣壓出籠，多殺多造成行情急轉直下，當所有恐慌性的賣盤都出場以後，市場沒有賣壓，買盤很容易帶動行情反轉向上，股市就這樣不斷的漲跌循環。

從大盤今年2月到7月初的行情，可以證明散戶總是被行情吸引，買在最高點、賣在最低點，2月下跌時，量縮代表沒人想買股票，5月大跌前，指數不斷向上墊高，行情吸引散戶，量能逐步上升至最高峰後，缺乏新的買盤支撐，指數急轉直下，持續下跌到出大量後，所有恐慌的投資人都賣出持股了，指數落底，買盤很容易帶動行情向上。

散戶「追高殺低」的故事就這樣不斷重演，被行情吸引「買在最後」，被大跌影響「賣在最後」，所以才會投資朋友感覺自己很像反指標，一買就跌、一賣就漲，不過如果投資人能戒除「追高殺低」的行為，相信就能提升自己的投資績效，成為股市中的贏家。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

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