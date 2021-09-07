孩子玩耍跌倒、成人意外事故，不小心撞斷牙怎麼辦？斷牙還有救嗎？柏登牙醫院長黃斌洋醫師表示，撞斷牙後若能及時找回，並盡快於1小時內請牙醫處置，都仍有接回的可能性！提醒民眾若撞斷牙時應盡快找回、泡在冰牛奶中保持斷牙濕潤，並儘速就診，以期能增加接回的成功率！

不小心撞斷牙齒了怎麼辦？莫驚慌！掌握以下3步驟就有機會接回斷牙！

1. 找牙齒

無論牙齒斷一半，或是整根牙齒脱落時，若無立即性的生命危險時，建議盡快找回，並交由牙醫接回。

(圖/健談提供)

然而，黃斌洋醫師提醒，撿拾牙齒時要注意避免觸碰牙根，以手指拿取牙冠處為佳；即便脫落的牙齒很髒，也切勿刷洗，以免影響日後接回的效果。若無法找回脫落的整根牙齒時，日後可選擇安裝假牙或採植牙重建。

2. 泡溶液

斷牙必須保持濕潤，以維持牙周細胞的活性。若牙齒斷在口中，可直接將斷牙含在嘴裡盡快就醫，但須避免不慎吞入。

若斷牙脫落後拾回，即便表面有明顯髒污也不可刷洗，可將斷牙浸泡在全脂冰牛奶中保存，或存放於生理食鹽水中，並盡快交由牙醫接回。黃斌洋醫師提醒，切忌將斷牙以衛生紙包覆，以免牙面沾滿衛生紙屑，影響接回的效果。

3. 快送醫

牙齒接回的成功率與時間息息相關，甚至可說是分秒必爭，建議最好在60分鐘內盡快送醫，若能在斷牙後20分鐘內連人帶牙請牙醫處置，成功率可望更高。

然而，黃斌洋醫師提醒，若為乳牙撞斷脫落時則無須植回，但仍需諮詢牙醫師密切注意缺牙區的空間維持，以免影響日後恆齒發展。此外，恆齒斷牙接回後仍須定期回診觀察，以利評估植回之成效。