地瓜葉是台灣可說是家家戶戶最常吃到親民蔬菜，早期社會生活較不易時，在餐桌上更是常見。不過你知道嗎？它的營養價值可是非常高的，且只要保存得當，更能吃下滿滿的營養！來看吳映蓉營養師、翁德志營養師、李芷薇營養師怎麼說！

●抗氧化力強，紅番薯葉營養價值更高

營養師表示，常見的地瓜葉也稱做甘薯葉，也就是地瓜的葉片，因為害蟲較少，在鄉村可說是隨處可見，不過它可是非常熱門的營養蔬菜。具研究發現，地瓜葉含有非常豐富的類黃酮素，其抗氧化力非常強，而紅番薯葉的營養價值又比綠番薯葉再高上許多。

●含各種抗氧化營養，對心血管保養非常有利

營養師表示，地瓜葉可說是一種超級抗氧化蔬菜，其中所富含的楊梅素、檞皮素、芹菜素個個都是非常優質的抗氧化營養，有利清除血管中的自由基，使血管維持年輕的狀態，是個對心血管保養非常有利的蔬菜。

●富含楊梅素，有助於降低血糖

而營養師也表示，上述所提到的楊梅素，更有助於血管中多於的血糖能夠進入細胞中被利用，而不會滯留於血管當中，所以對於降血糖也相當有幫助。

●維生素A豐富，有利護眼、保養皮膚

地瓜葉中的維生素A含量也相當豐富，其有利於保養眼睛，特別是在昏暗的環境之下，若身體缺乏維生素A就容易會有夜盲症的狀況出現，若想要在昏暗中看得清楚，維生素A可是相當重要的。

而維生素A對於皮膚的保養也相當有利，人體如果缺乏維生素A也會容易出現皮膚乾燥、脫皮、粗糙等情況。所以當如果有出現這些情況的時候，也可以適量多吃些地瓜葉，有利於肌膚回到良好狀態。

(圖/今健康提供)

●這樣挑、這樣保存，鎖住營養！

營養師表示，在挑選地瓜葉的時候可以留意葉片的完整度，並挑選較肥厚、鮮綠、幼嫩的葉片。而地瓜葉也是一種不宜久放的蔬菜，所以買回家後應盡早食用；若要保存則應先以紙張包覆好放置塑膠袋內，並存放於冰箱，保存時間不宜超過一週。