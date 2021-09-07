走在路上如果遇到帥哥美女，難免會想多看對方幾眼，近日有網友在網上PO出美女照片，除了正妹吸睛之外，還有人眼尖揪出她背後另外有亮點，發現後方有一名和尚似乎正載偷看，忍不住笑稱「師父動凡心了」。

近日有網友在臉書「爆廢公社公開版」分享一張辣妹照，畫面中，一名正妹穿著針織長袖，下半身則是短褲搭配搭配過膝馬靴，大秀美腿，犯規的是，她斜背著包包，整條背帶幾乎陷入她傲人的上圍裡，美胸形狀相當明顯，完全勾勒出她有料好身材，再加上她對著鏡頭甜甜一笑，電力十足。

網友發現正妹背後的師父是亮點。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

不過，這張照片還被發現有另一個亮點，原PO放大照片一看，發現正妹背後有位和尚，似乎盯著正妹的方向偷看，還露出謎樣笑容，不禁打趣笑說：「師父在想什麼？笑成那樣…」，貼文也掀起網友熱烈討論，笑虧：「老衲想還俗了」、「色即是空，空即是色」、「起心動念惹」，也有人認為從師父的內搭、鞋子看來，應不是真正的出家人。

事實上，該照片2018年就掀起熱議過，女主角正是高人氣網紅姚采辰，她外型甜美、擁有F罩杯魔鬼身材，臉書粉專有超過129萬人追蹤，IG也有77萬粉絲追蹤，模特兒出身的她，目前轉戰經營女裝品牌。