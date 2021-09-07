美國911攻擊事件將在11日屆滿20週年，事發當時向美國總統小布希耳語通報消息的時任白宮幕僚長卡德，近日接受美國媒體訪問時表示，他到現在「還記得那天的每一分鐘」。

2001年9月11日上午事發時，卡德（Andy Card）正隨同小布希（George W. Bush）前往美國佛羅里達州薩拉索塔（Sarasota）的布克小學（Emma E. Booker Elementary School）宣傳白宮的教育計畫。當時是他告訴小布希「美國正遭受到攻擊」。

卡德3日接受美國國家廣播公司（NBC）旗下電視台XL訪問時回憶道，當天上午8點多，他和小布希準備上車前往學校時，他聽到2名幕僚詢問紐約市墜機事件。一開始他們接到的消息，是一架小型螺旋槳飛機發生事故。

實際上，當時美國航空公司（American Airlines）11號班機已衝進紐約世界貿易中心（World Trade Center）的北座大樓。

卡德表示，當小布希來到小學，準備進入一間教室對滿室學生朗讀故事時，此行代理國家安全顧問的海軍上校羅爾（Deb Loewer）向總統報告說：「似乎有一架小型雙引擎螺旋槳飛機衝入紐約世貿中心其中一座樓。」

卡德表示，當時他和小布希及一旁的校長都有同樣反應，說：「真是可怕的意外。機長應該是心臟病發或有什麼狀況。」校長接著開門和小布希一同進入教室。

當小布希還在朗讀時，聯合航空（United Airlines）175班機又衝入紐約世貿中心南座大樓。卡德說，他當時站在教室門邊，羅爾上校前來向他報告說：「（剛才事故）似乎不是一架小型雙引擎螺旋槳飛機，而是一架噴射客機。」

幾分鐘後羅爾又來告訴他另一個驚人消息。「她說：『我的天哪，又有一架飛機衝入紐約世貿中心另一座大樓。』」

卡德回憶說：「我知道那不會是巧合。我知道那不是意外。」當時他思考該如何告知正在進行活動的小布希，他決定要精準簡要，「我知道我將要傳遞的是歷史性的訊息」。

卡德透露，當時他打開教室門走進去後，傾身在小布希右耳邊小聲說：「有第2架飛機衝入第2棟大樓。美國正遭受到攻擊。」接著他拉開3步距離，讓小布希沒機會回他話。

卡德表示：「我很慶幸他（小布希）沒做任何事讓那些孩子感到恐懼，也沒做任何事在媒體前表現出恐懼，否則那會被全世界恐怖分子拿來做合他們意的解讀。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1100907