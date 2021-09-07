The President of Guinea Alpha Condé has been arrested by his military.



A coup is underway in Guinea as you read this & the President has been taken away from the Palace.



Special forces that rebelled against him went to arrest him st the Presidential Palace.#RegisterToVote2023 pic.twitter.com/hZ3jiwn1jL — Hopewell Chin’ono (@daddyhope) September 5 2021

西非國家幾內亞爆發軍事政變，由於它是鋁礦輸出大國，國際鋁價因此應聲上漲。中國有半數進口鋁礦來自幾內亞，這場政變對中國有立即的影響，不過中國真正擔憂的並非鋁礦，而是鐵礦。因為計劃在2025年投產並用來對抗澳洲鐵礦的西芒杜鐵礦就在幾內亞，該國的這場政變可能讓中國視為經濟戰略要地生變，還得持續受制於澳洲鐵礦並忍受其狂飆的鐵礦價格。

一般讀者對非洲的情勢瞭解較少，光是在西非以「幾內亞」為國名的就有3個，都是在二次大戰之後才獨立的國家，分別是前西班牙殖民地的赤道幾內亞、前葡萄牙殖民地幾內亞比索，以及前法國殖民地幾內亞共和國。這次發生政變的是幾內亞共和國，另外兩個幾內亞狀況一樣很糟，雖然都有不少礦藏，但都是政局混亂、軍閥橫行的超級窮國。

幾內亞的一名中校軍官帶著25人衝進總統府挾持了總統孔戴，並透過電視宣布政變成功，即日解散國會與政府。（圖／路透）

目前已傳出幾內亞83歲的孔戴（Alpha Conde）總統已被叛軍挾持的影片，叛軍也宣佈解散政府、實施宵禁並關閉邊境。孔戴2013年上任後，政局稍為穩定下來，與中國、新加坡及澳洲一起參與合作開採豐富礦藏，中國佔了近3/4的股權。西芒杜鐵礦被稱作是世界上最大的未開發優質露天赤鐵礦，蘊藏量超過100億噸，品位高達56%~78%，可露天開採，是中國用以在未來對抗澳洲鐵礦霸權的主要希望。該礦區於近年得標後開始建設，由中國承建的鐵礦專用鐵路由幾內亞的達比靈斯港直通礦區，已於今年6月16日正式建成通車。其他各項採礦設施也在加緊興建，預計2025年投產，2028年可達計劃中的大規模產量。

號稱全球最大未開採的優質鐵礦西芒杜鐵礦被中國購入，視為未來對抗澳洲鐵礦霸權的主要資產。（圖／推特@mining）

西芒杜鐵礦對大陸的鐵礦來源極為重要，目前大陸有80%依賴進口，總進口量超過10億噸，其中60%來自澳洲，20%來自巴西。近年來國際鐵礦價格持續飆升，2019年至今最禍曾飆升達140%，近期才略有回跌。澳大利亞又很有技巧地掌握鐵礦定價權，一方面礦石與價格受制於澳洲，一方面又在政治上不斷受到澳洲挑釁，讓大陸決心盡一切力量擺脫這種無奈的困境，因此對西芒杜鐵礦寄予厚望，同時也把這個西非的富鐵礦當作是「一帶一路」倡議的重要體現。

但是這次幾內亞的政變，鐵礦的戰略佈局又再次生變。有些人猜測澳洲可能在這次政變中擔任幕後黑手的角色，目的是繼續壟斷國際鐵礦市場。但澳洲的政治實力恐怕難以在非洲進行這樣陰謀，而像美國這種搞政變的老手，暗中操縱政變的可能性就高得多了。不過美國要在幾內亞搞政變還得看法國人的臉色，因為法國是前殖民宗主國，在當地有不少利益，幾內亞國內的幾個派系都與法國有千絲萬縷的關係。法國已公開要求政變的叛軍釋放總統的態度來看，法國似乎不是叛軍支持者。

幾內亞的民眾在政變成功後對叛軍歡呼，歡迎他們推翻了連任第3屆的孔戴總統。（圖／路透)

從目前已傳出消息看，叛軍人數很少，只有一個中校軍官帶著25個特種兵突襲總統府，這比較像幾內亞內部的權力鬥爭。上次發生類似事件是在2010年的軍事政變，事後軍隊各派間訂下規矩，一任5年的總統最多當2任，但是孔戴2010年開始擔任總統，2015年連任，到了2020年第2任屆滿，又不顧反對再連任一屆，引起了軍隊內部各派不滿，很可能是這次政變的主因。

發動這次幾內亞政變的叛軍領袖鄧波亞中校，據說只帶了25名種部隊隊員衝進總統府就完成了政變。（圖／推特@Sir_Benjaminn)

目前這次政變還看不出來會如何解決，參與政變的規模雖然不大，其後台有多少力量支持還是未知數。不論如何，要在當地採礦或經商，政局穩定是非常重要的要素，否則難以順利生產。現在無法判斷孔戴是否會下台，後續政情難以預料，即便是孔戴獲釋，未來政府由誰主導也是問題，即便出現新的領導人，一個20幾個人的兵力就能成功發動政變，這種政權顯然不穩定，就算解決了這次的問題，以後類似的事件可能還會經常發生。這樣的生產環境要維持到鐵礦順開採還有好幾年，相關建設恐怕很難順利進行，中國用西非鐵礦對抗澳洲鐵礦的願景看來不太容易在幾年內實現。