巴西聖保羅（Sao Paulo）醫院人士今天表示，球迷暱稱為「黑珍珠」的足壇巨星比利（Pele）疑因罹患大腸癌進行手術，術後現正恢復中。

法新社報導，80歲的比利本月31日進入聖保羅的愛因斯坦醫院（Hospital Albert Einstein）。院方指出，「經常規心血管和化驗檢查時證實發現腫瘤，已送交病理組織分析」。（譯者：徐睿承）1100907