巴西醫院：足壇巨星比利疑因罹患大腸癌進行手術 03:562021/09/07 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 足壇巨星比利（Pele）。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴西聖保羅（Sao Paulo）醫院人士今天表示，球迷暱稱為「黑珍珠」的足壇巨星比利（Pele）疑因罹患大腸癌進行手術，術後現正恢復中。 法新社報導，80歲的比利本月31日進入聖保羅的愛因斯坦醫院（Hospital Albert Einstein）。院方指出，「經常規心血管和化驗檢查時證實發現腫瘤，已送交病理組織分析」。（譯者：徐睿承）1100907 抹茶山步道傳意外 22歲男失足墜15米深谷 男子不滿投資失利 醫院頂樓作勢抗議 #比利 #足壇 #疑因 #大腸癌 #進行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林岱樺駁斥通風報信 質疑政治抹黑 04:102021/09/06 社會新聞 基隆公園驚見山羌頭顱 疑浪浪啃食 04:102021/09/06 地方新聞 抗綠癌 林務局收購小花蔓澤蘭 04:102021/09/06 地方新聞 基隆長春貨櫃油類火警 疑吊運機引擎室起火 13:002021/09/06 社會 基地台滾蛋 金門何厝村民扶老攜幼抗議 16:522021/09/06 生活 藍營女將日前欲角逐黨主席掀起波瀾 冉齡軒：人在檢疫旅館只得放棄 22:462021/09/06 政治 借名給妻及岳父女股票登記 因鬧提離婚擅賣股狠吞670多萬 18:032021/09/06 社會 中醫大新竹附醫微創血管內栓塞手術 搶救顱內動脈瘤病患 14:582021/09/06 健康 膽結石免開刀！電震碎石術 高齡及困難案例新選擇 11:182021/09/06 健康 能吃真是福！日本長壽醫療權威：吞嚥功能決定高齡生活品質 07:432021/09/06 健康 愛情長跑10年不畏病魔結連理 縣長林明溱和夫人福證 13:182021/09/06 生活 體育熱門新聞 巴西醫院：足壇巨星比利疑因罹患大腸癌進行手術 - 體育 - 中央社 東京帕運》世界奇觀！伊朗246公分巨人金牌2連霸 - 體育 美網》打破阿格西紀錄 18歲阿卡瑞茲殺進8強 - 體育 美網》19歲混血女將大驚奇 連續擊落兩位前球后 - 體育 美網》她惹到誰了？美國女將遭2000則留言謾罵 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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