百萬YouTuber理科太太前年11月為陪伴憂鬱症纏身的老公「理科先生（John）」暫停網紅事業，她更自曝長期照護另一半壓力過大，導致自律神經失調找上門，休息近半年才健康復出。去年10月，一家3口返台工作，沒多久理科先生便因藥劑師工作獨自飛回美國，一家人分隔兩地至今超過大半年，一向理性的理科太太近來心情卻不太平靜，不只罕見在IG疑似指桑罵槐，影射老公找理由不回台陪伴兒子慶生，並將理科先生專屬的限時動態精選刪除，感情看來出現裂痕。

8月中，適逢兒子Miles 4歲生日，理科太太一邊曬出母子倆開心慶祝的合照，一邊發文寫下：「翻山越嶺才能見兒子一面，不管多辛苦都不會成為理由，什麼山我都會翻過去。缺席的人永遠有理由，但媽咪不會有，媽咪會永遠在你身邊，陪伴你長大。」雖然沒有指名道姓，卻不難看出是在暗指人在美國的理科先生。

上月中Miles慶生，理科太太似乎有所不滿，發文暗指先生找理由缺席。（圖／翻攝自理科太太IG）

日前理科太太受訪時，曾透露理科先生工作的醫院安排他在農曆年後施打疫苗，她考量兒子年紀小，不適合來回搭乘長途飛機，選擇繼續和Miles留在台灣。但本刊發現，理科先生早在去年聖誕節秀出在美國施打疫苗的照片，算算夫妻倆分開至少8個月。

這段期間理科太太一肩扛起育兒責任，前陣子全台疫情進入三級警戒時，她和兒子24小時相處，就曾發文表示，「最近媽媽群組的怨氣大到滿出來，爸爸們都不敢接話。」看到粉絲留言敲碗讓理科先生露面，她也不諱言地說：「他不回來台灣，我好像也無能為力。」語氣中滿是無奈，顯然夫妻之間早為了此事意見相左。

與理科先生分隔數月，理科太太曾公開表示老公不願回台灣。（圖／翻攝自理科太太IG）

面對理科太太的發言，理科先生並未多做回應，僅藉由貼文隔空對兒子溫情喊話，「當你長大也許會看到這篇貼文，目前新冠病毒和Delta變異株正在肆虐台灣和美國，這讓旅行變成一件困難的事。」透露如果選擇回台，除了隔離14天以外，醫院工作也會跟著不保，尤其美國疫情持續嚴峻，只能放棄陪伴兒子歡度生日。但他承諾等疫情趨緩，「我會帶你探索更多有趣地事物，這篇貼文只是想讓你知道，爸爸非常想念你，並且會好好補償這次的缺席。」

雖然和妻小相隔兩地，理科先生仍親自畫蛋糕、準備禮物隔空祝福兒子。（圖／翻攝自理科先生IG）

理科太太過去受訪曾透露是靠交友軟體結識理科先生，2人在熱戀期間意外有了「愛的結晶」，婚後她發現老公的憂鬱症病史，選擇不離不棄，但長期照護下卻讓自己壓力過大，導致自律神經失調，也間接影響拍片的表現，最後夫妻倆在醫生的建議下停止影片更新，「結婚的時候，我答應過John，不管生老病死，我都會照顧他。但現在，我也生病了，我們要一起去養病。」

休養近半年，夫妻倆的身心狀況逐漸好轉，理科太太也在理科先生的建議下重拾拍片工作，2人還一起攜手推出保健食品，不過廣告涉及功能誇大，引來食藥署關切，最後衛生局依違反食安法裁處4萬元罰鍰，但理科太太說明的內容並無違規，加上是在集資公司刊登廣告，不向她本人開罰。好不容易雨過天晴，沒想到理科夫妻感情又受到遠距離考驗，婚姻狀態令人擔憂。

理科先生婚前隱瞞憂鬱病史，理科太太知道後不離不棄，好感情稱羨許多網友。（圖／翻攝自理科太太IG）

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