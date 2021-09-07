高鐵延伸宜蘭案選址風波目前看似平息，但中央和地方之間的意見互相扞格，矛盾未解將為明年底基層選舉埋下隱憂，民進黨人士憂心說，交通部和行政院的決策錯誤，恐怕會煽起地方民眾怒火，「民意」直接反應在二0二二年大選上。

一名宜蘭政壇人士表示，宜蘭人搭火車到台北，中途還要繞道基隆，過程舟車勞頓，因此長期爭取「北宜直線鐵路計畫」，算一算也快二十年左右。他說，立法院長游錫堃當縣長時就提出「直鐵概念」，後來行政院長吳敦義時終於開始規劃「北宜直鐵」，但環境影響評估時避不了翡翠水庫，因此被否決。

前交通部長林佳龍是高鐵延伸宜蘭路線的重要推手。（圖／報系資料照）

前交通部長林佳龍時，宜蘭人繼續爭取直鐵案轉圜空間，當時林佳龍責成時任交通部政務次長黃玉霖研究，最終才拍板定案「高鐵東延案」做為直鐵的替代方案，算是一個升級版計畫。

「交通部政策方向改變，確實讓宜蘭縣民錯愕。」這位宜蘭政壇人士說，高鐵東延案一日不敲槌，就會迫使宜蘭民意代表們為爭取支持者，不時表達過激言辭，無形中也撕裂宜蘭縣民的團結與和諧，呼籲中央不要再搖擺不定，趕緊定案，停止人民之間互相猜忌。

宜蘭人長久以來坐火車要繞道基隆才能抵達台北，因此希望能改善東部交通網。（圖／于魯光攝）

民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇研判，以政治衝擊面來說，一旦中央政策錯誤，導致民眾不滿意，縣民可能會「報復」在二0二二年大選，把民進黨中央執政的錯，怪罪在地方的民進黨人身上，選舉的時候很可能會被算總帳。他希望中央多聽取民意，而且就算不是從選舉層面出發，高鐵建設是宜蘭縣百年大計，可能是宜蘭設縣至今，最大的交通投資計畫，希望不要把西部地區那套，想藉由高鐵造鎮的錯誤計畫又在宜蘭縣重演。

「中央不要忽視宜蘭民意，儘速以專業評估來決定高鐵宜蘭站址，東部的交通建設不能再拖。」宜蘭立委陳歐珀向本刊表示，站址原本去年十二月就要公布，後來拖到四月又碰到台鐵太魯閣事件，原本傳聞七月要定案，現在都八月了，又說評估還未完成，該計畫不只關乎宜蘭，更是促進國土均衡發展的重要課題。

陳歐珀指出，中央早擬定六小時環島的高快速鐵道網等相關進程，一旦「西部高鐵、東部快鐵」為主軸的全國鐵道網建置完成，也將帶動國土空間革命，未來從環島鐵路網任一處，都可以成為生活的起訖點，快速連結北、中、南、東四大國土核心。他認為，高快速鐵道網是促進台灣區域均衡再發展的重要骨幹，也會進一步加速帶動東部及南部地區交通、產業、文化、觀光等方面的發展，交通部真的不能再拖了。

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