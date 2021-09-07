光芒克魯茲擊出「場內滿貫全壘打」，一口氣得4分。（光芒隊臉書）

光芒與紅襪7日上演一場驚心動魄的打擊戰，雙方大戰10局，其中8局有得分，光芒甚至演出神奇的「場內滿貫全壘打」，終場光芒11-10逆轉紅襪。從雙城被賣到光芒的克魯茲(Nelson Cruz)此戰大出風頭，6打數擊出3安猛打賞，包括第4局的罕見鏡頭。

4局上，光芒兩人出局攻占滿壘，克魯茲擊出中外野飛球，紅襪中外野手佛度戈(Alex Verdugo)已經站定位，沒想到他反手接球失敗，急忙撿起來回傳，此時光芒幾乎清空壘包，克魯茲直奔三壘而去，二壘手莫特(Taylor Motter)接球直傳三壘居然暴傳，克魯茲順勢跑回本壘，成為場內的滿貫全壘打！

通常打者擊出高飛球的時候，跑者不會離壘以免雙殺，但由於光芒是兩人出局，跑者都直接起跑了。這球實質上是滿貫全壘打，光芒一口氣得4分，不過在技術上屬於紅襪守備失誤，紀錄上甚至不算安打，畢竟這顆飛球本來是可以接殺的。

克魯茲的「全壘打」先變成三壘打，後來又被更正為「失誤上壘」，沒進帳任何打點。他在8局上憤怒一擊，直接把球轟到左外野牆外，飛越「綠色怪物」成為真正的全壘打。

9局上落後1分的光芒再出現場內全壘打，這次是梅斗斯(Austin Meadows)打到中外野，然後憑實力一路衝回本壘，光芒驚險追平比分。延長賽第10局光芒追加兩分，終於擊倒了紅襪。