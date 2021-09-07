板橋某間幼兒園爆群聚，累計8名幼童、1家長與1老師染疫，而新北市中和區某國小昨深夜突發停課通知單，指出1名學童疑似染疫，因此將在9月7日起至9月9日，預防性停課3天。

中和某國小昨深夜突發停課通知單表示，因本校1名學生列為嚴重特殊停染性肺炎疫疑似案，目前全校依「新北市高级中等以下學校暨幼兒园因店重特殊傳染性肺炎疫情開學前後防疫計查」停课規定，將於110年9月7日起至9月9日止進行预防性停課及徹底清消。

新北市中和區1小學生疑似感染，校方今起停課3日。（圖／讀者提供）

新北昨晚緊急召開高層應變會議，除提高至強化二級警戒，也宣布板橋區某附幼停課14天，某國小全校預防性停課3天。其他3校共5班、一個托育中心預防性停課。另醫院及長照、安養機構禁止探視、醫院陪病僅限1人。而集會人數立即縮減為室內50人，室外100人。

新北市副市長劉和然表示，這9名確診者都在板橋區，目前已在醫院治療，並擴大匡列相關接觸者123人、居家隔離104人，感染源仍在疫調，而基因定序送驗中，結果最快周三出爐，初步調查與桃園機師染疫沒有相關。

不僅新北受影響，北市也有1名學童因曾到新北板橋的幼兒園上課，採取緊急預防措施。台北市政府昨下午緊急通知在中山區、中正區3間公立幼兒園預防性停課1天 ，市長柯文哲並強調，因為疫情瞬息萬變，必須做好最壞的打算、最好的準備。