今天是24節氣的白露，表示天氣漸涼，南風帶來濕氣，繼第13號颱風「康森」昨天生成後，關島西方海面的熱帶性低氣壓，氣象局表示最快今晚增強為第14號颱風「璨樹」，向西北西朝台灣前進，氣象專家吳德榮更預測，不排除有直接侵襲台灣的機率，周五起影響台灣天氣。

第13號颱風「康森」，今晨2時位於菲律賓中部群島內，距離鵝鑾鼻南南東方約1240公里海面上，吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，「康森」未來向西北穿過呂宋島，進入南海，對台無影響，另一個熱帶低壓才是觀察重點。

熱帶低壓今晨2時距離鵝鑾鼻東南東方約1900公里，吳德榮表示，受到太平洋高壓及「康森」颱風外圍氣流導引，向西北西朝台灣前進，其不確定性相當大，包括從琉球海面北轉以及通過巴士海峽皆有可能，直接侵襲台灣的機率亦不能排除。

中央氣象局最新「路徑潛勢預測圖」顯示(左圖)，「康森」向西北穿過呂宋島，進入南海，對台無影響。另一熱帶低壓向西北西朝台灣前進，不確定性範圍相當大，直接侵襲台灣的機率亦不能排除；最新歐洲系集模式(ENS)亦有類似的模擬(右圖)。(翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」)

至於熱帶低壓是否發展成颱風？吳德榮表示，據中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示將於今晚成颱，歐洲模式模擬則稍晚一些，但會持續增強，而美國模式模擬並無發展。由於此熱帶低壓的路徑、強度預測有比較大不確定性，故不需急著下定論，持續密切觀察才是上策。

近日天氣方面，吳德榮表示，今天各地晴朗炎熱高溫36度，山區及桃園以南部分平地午後有局部雷陣雨、劇烈天氣發生機率。周三、四(8、9日)太平洋高壓稍增強，各地炎熱，桃園以南近山區有局部雷陣雨，以及劇烈天氣發生機率。

吳德榮表示，周五至下周一(10至13日)太平洋高壓再減弱，天氣的變化與熱帶低壓也就是將生成的第14號颱風「璨樹」的動向息息相關，需再觀察。