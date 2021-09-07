《美股》勞動節 美股周一休市 08:032021/09/07 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國周一（9月6日）為勞動節國定假日，美股休市。 《skr》考陳美鳳台語反被吐槽 曝險逾4,000萬美元 菲航聲請破產 國銀海外又踩雷 #勞動節 #美股 #美股周 #美國周 #國定假日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美港口恐塞到2022年… 航運業：今年沒有淡季 04:102021/09/07 財經要聞 台股迎電子旺季 換機潮受矚目 04:102021/09/07 財經焦點 美提前縮表 東南亞授信風險升高 04:102021/09/07 財經要聞 小資也愛 半導體占零股交易逾64％ 04:102021/09/07 財經要聞 京交所成熟企業 可轉滬深兩市 04:102021/09/07 全球財經 A股連續34日 爆兆元巨量 04:102021/09/07 全球財經 台積電獨木難撐 台股尾盤翻黑 04:102021/09/07 財經要聞 創造和平才是真正的勝利 04:102021/09/07 時論廣場 美返校季商機可望帶旺零售股 04:102021/09/07 全球財經 上任不到2周 德國駐中國大使賀岩猝逝 04:102021/09/07 話題觀察 陸港觀盤－成交量能放大 逢低布局信號浮現 04:102021/09/07 全球財經 財經熱門新聞 第三代半導體 有望成護國新神山 - 財經要聞 - 工商時報 當沖大戶棄船 改抱晶圓雙雄 - 財經要聞 - 工商時報 90％散戶為何一買就套？老手爆掉入4字恐怖輪迴 - 財經 美港口恐塞到2022年… 航運業：今年沒有淡季 - 財經要聞 - 工商時報 聯電營收 8月好猛 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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