一名陳姓男子（5日）凌晨1時許，開車載著兩名友人，行經行經深坑文山、新光路口時，突然遭到多名不明人士駕駛多輛轎車中途攔車，對方不明就裡立刻當場連開7槍，甚至持刀棍將陳男與友人痛毆一頓後離去，新店分局獲報後，逮捕涉案的陳姓等8名惡煞依妨害秩序、恐嚇、強制、傷害、毀損等罪嫌函請臺灣臺北地方檢察署偵辦。

陳男駕駛的車子在文山路口遭攔下後，陳嫌等人突然拿出一把槍連開7槍，其餘不明人士則持球棍及西瓜刀猛砸車輛，當場打破車窗，並毆打車上的3人。(民眾提供)

根據調查，新店分局獲報，文山路口附近發生行車糾紛，立刻派遣巡邏員警前往查看，當員警到場時，發現陳姓男子等3人受傷坐在路邊求援，3人所駕駛的玻璃遭砸毀，3人身體有挫傷及遭碎玻璃割傷，員警立即協助3名傷者由119人員送往台北市萬芳醫院就醫，3人均無生命危險。

根據陳男供稱，他與江姓、陳姓友人，一同前往北市木柵吃消夜後開車返回深坑住處，但行經在新光路時，看到遇上陳嫌等人駕駛6輛轎車停在路旁，當它們通過時，對方突然上車，並加速上前追逐。

陳男駕駛的車子在文山路口遭攔下後，陳嫌等人突然拿出一把槍連開7槍，其餘不明人士則持球棍及西瓜刀猛砸車輛，當場打破車窗，並毆打車上的3人，當時有路人發現報警，陳嫌等8人立刻逃逸。

新店分局獲報後，調查發現犯嫌等人駕駛6輛自小客，在台北市新光路旁靠邊停車，因不滿陳男之車輛行經該處，追逐後將被害人逼車攔下並由犯嫌陳男持道具槍對空鳴槍示威，另8人分別持棍棒、刀械攻擊被害人及車輛，於犯案後一同駕車逃逸。

警方查出身分後，立刻進行緝捕，將8人帶回警局並起出犯案工具模擬槍1把、西瓜刀4支、番刀1支、棒球棍1支、高爾夫球棍1支等證物，全案依妨害秩序、恐嚇、強制、傷害、毀損等罪嫌函請臺灣臺北地方檢察署偵辦。