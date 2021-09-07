英國女將拉杜卡努生涯首度晉級美網8強。（美聯社）

美網地主女將羅傑斯(Shelby Rogers)7日止步16強，敗給英國18歲小將拉杜卡努(Emma Raducanu)。輸球的下場很慘，羅傑斯賽後感嘆自己會在網路上被圍剿：「我預測會有『肥豬』以及更骯髒的字眼問候，大概有幾百萬個留言說要殺了我。前一刻還是媒體寵兒，然後瞬間轉變成另一個極端。」

羅傑斯前役打敗世界球后巴蒂(Ashleigh Barty)，讓地主觀眾振奮不已，成為美國球迷的希望，她16強戰依然在中央球場進行，讓大家充滿期待。沒想到同樣身為非種子選手的拉杜卡努以6-2、6-1碾壓羅傑斯，狠狠搧了美國觀眾一記耳光。

美國女將史蒂芬絲(Sloane Stephens)前役失敗之後被罵得很慘，超過2000則留言湧入把她罵爆，由於她是黑人，遭到更多種族方面的羞辱。羅傑斯雖是白人，但也逃不過挨罵的命運。顯然真正的網球迷根本不會做這種事，球迷分析這可能是輸錢又缺乏賭品的賭客，或是無腦的愛國球迷在鬧事。

面對這些無端謾罵，羅傑斯和史蒂芬絲都展現得十分堅強，羅傑斯說：「那些東西我平常不去看，雖然偶爾會影響我，但我不會受它們掌控，其實我很希望世上沒有社群網路。」

另一方面，拉杜卡努生涯首次打進大滿貫8強，她賽後開心地說：「這太美妙了，羅傑斯是一個厲害的對手，她上周打得很棒，我預期這會是一場硬仗，很高興我闖過去了。」她8強戰的對手是第11種子的瑞士女將班西琪(Belinda Bencic)。