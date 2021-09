「貘花豆」、「視網貘」、「貘依姬豆」,你投哪一個?延燒近兩周的馬來貘(Tapir)寶寶命名活動,最後由插畫家「Cherng」所提的「貘花豆」以14萬高票獲勝。

這場由台北市立動物園發起的提名活動,吸引各界人士相繼參與,除了上述三個角逐最終命名權的名稱,也有不少有趣提名引發話題。台北市長柯文哲提了兩個簡潔有力的名字「葉克貘」和「貘寧扣」,尤其「貘寧扣」同時也響應市府政策,每天早上準時上班,別等人morning call。台北101也提名「貘天樓」、藥師提名「貘德娜」,各界點子都超有創意。本次讓我們來從國外「命名活動」的新聞來學相關英文吧!

vote投票、選票

The National Zoo in Washington is seeking the public’s help in naming its baby giant panda. In a Twitter message the zoo invited the public to select a name between Monday and Friday this week. The name with the most votes will be given to the cub on Nov. 23.(Washington Post 11/23/2020)

(華盛頓動物園尋求民眾幫忙為熊貓寶寶命名,在Twitter上,動物園邀請民眾在本周一到周五投票,11月23日當天將用最高票的名字為熊貓寶寶命名。)

vote在這裡當名詞使用,意思為「選票;選舉;投票;表決」,當動詞時則指「投票、選舉、(對…)進行表決」。 句子中用cub來形容小熊貓,cub通常代表(熊,獅,虎,狼等的)幼獸。

name的各種用法

「命名」最簡潔的說法就是將name 當動詞使用,可以是主動或被動形式。在台灣,通常我們的名字會避免和長輩一樣;然而,西方人卻經常以祖父母或父母名字為小孩命名,這時我們可以用name after(someone)「取和....一樣的名字」。此外, name (v) 在多益測驗(https://bit.ly/3n7GWSw)職場情境中也經常出現,解釋為「提議、指定」或「指派」。

John was named after his maternal grandfather.

(John的取名和他的外公一樣。)

Name your price. I think Ms. Adams will accept it.

(提個價格吧,我想Adams太太會接受那個價格。)

Mr. Johnson was named to lead the Research and Development Department.

(Mr. Johnson 被指派來領導研發部門。)

另外,我們也可以將call或dub作為動詞,解釋為「稱為…;冠以…名稱」。

Taiwan’s semiconductor industry has been called “the Silicon Shield”.

(台灣的半導體產業被稱為「矽盾」。)

The actress was dubbed as “media darling”.

(那位女明星被稱為媒體寵兒。)

此外,與name相關的片語還有call someone names,意思不是「叫…名字」而是「以言語侮辱人;用不好聽的名字」,聖誕節著名歌曲〈Randolph the Red Nose Reindeer〉歌詞裡就有一句All of the other reindeer Used to laugh and call him names.(所有其他的馴鹿,以前常嘲笑辱罵牠。)

name names也是非常口語的用法,意思為「指名道姓」。

We don’t want to name names but those people who tend to come in late should try your best to be punctual.

(我們不想指名道姓,但是那些常晚到的人請盡量準時。)

英文的big name 指的是「某個領域中的名人(特別是演員、音樂家)」。

We saw several big names on the list of attendees.

(在參與者名單裡我們看到不少名人。)

name當名詞時除了有「名字」、「取名」的意思外,也可解釋為「名聲」,例如我們經常在影劇中聽到give (someone or something) a bad name意思是「(某人/東西本來很好)但卻被弄臭了名聲」。

Your behavior gave our company a bad name.

(你的行為讓我們公司蒙羞。)

nominate提名、anonymous匿名

這次台北動物園邀請各界人士「提名」馬來貘寶寶的名字,可以用nominate (v)來形容「提名(名字)」。然而nominate更常用在提名(人)的情況下,例如奧斯卡、金馬獎等獎項的提名即可用nominate (v),名詞 nomination (n),被提名者nominee (n)。

The movie《Nomadland》directed by Chloe Zhao was nominated for best film.

(趙婷導演的電影「游牧人生」被提名為最佳影片。)

All of the nominees attended the award ceremony last night.

(所有的提名者皆參與了頒獎典禮。)

提名nominate (v)的字根「nom-」和「nym-」意思都是name,例如synonym「同義詞」;antonym「反義詞」;pseudonym的「pseudo-」字根是false(錯誤)的意思 ,加上「nym-」字根就是指「假名」;anonymous的字首「a-」有without(沒有)的意思,加上「nym」,就可解釋為「匿名的」。

Several donors who contributed a significant amount of money to the disaster relief program wanted to remain anonymous.

(為救災計畫捐助了大量資金的幾位捐助者希望保持匿名。)

這次的馬來貘寶寶命名活動不僅引發許多有趣的討論,也吸引更多民眾關心保育類動物的生存議題,希望透過這波「貘」名大戰,讓民眾來動物園時能增進更多保育觀念。

【多益模擬試題】

1. Some of the famous novels were published __________.

(A) unanimously

(B) anonymously

(C) anonymous

(D) animosity

2. By the time he was twenty-five he _________ a name for himself as a professional golfer.

(A) was made

(B) has made

(C) has been made

(D) had made

解析:

1. 正解為(B)。本題為文法與單字題,要選擇適合空格的詞性,動詞published「出版」後方要用副詞來修飾,因此只有同為副詞的(A)、(B)適用。 (A)「一致地」、(B)「匿名地」。因此搭配上語意,只有(B) anonymously是正確答案。句意為「有些著名的小說是以匿名方式出版的。」

2. 正解為(D)。本題為文法題,要選擇符合句意「在_____之前…」的字句通常用簡單式,主要子句的事件「成為有名的職業高爾夫球員」是發生在他25歲之前,所以會用完成式;整個句子描述過去發生的事,所以空格需要用過去完成式,故(D) 是正確答案。句意為「他在25歲前就成為一名有名的職業高爾夫球選手。」

文/徐碧霞Valerie