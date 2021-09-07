圖為新北市聯合醫院三重院區篩檢站。（資料照/戴上容攝）

台北市長柯文哲（左）的妻子陳佩琪（右）。（資料照/張穎齊攝）

國籍航空機師帶入Delta病毒株，指揮中心發出110萬通細胞簡訊，要收到者提高警覺。台北市長柯文哲夫人、醫師陳佩琪昨(6日)在臉書表示，有些人做事的心態就是這樣，反正就是把簡訊發了，有通知到你就好了，後續沒他事，也沒他責任，往後急診被塞爆，累死醫護和嚇壞百姓，也不關他的事。

因應長榮機師染疫，桃園地區提升為二級加強警戒，指揮中心發110萬筆細胞簡訊給曾與確診者足跡重疊的民眾，呼籲有症狀者前往篩檢，但卻傳出塞爆採檢站的狀況。衛福部長陳時中6日駁斥，除發細胞簡訊當晚有較多人潮外，第二天篩檢人數隨即恢復正常，沒有所謂的塞爆情形。

陳佩琪在臉書說，疫情最近看似又有一波新危機，為了確診者足跡，一下子發布了百萬則簡訊，搞得人心惶惶的， 收到足跡簡訊，民眾當然會恐慌， 反射動作就是跑去快篩；但她質疑，發簡訊前有沒有想過後續民眾的反映會如何？有想到通知地方政府準備好量能嗎？費用負擔也該先講清楚。

陳佩琪進一步說，現在有機師確診，有人就說該給他們打第三劑，但疫苗不夠，又讓人打第三劑，當然會引起打不到第一劑的人的不滿(有人說是相對剝奪感)，不過第三劑應是打完第二劑後的6至8個月才有需要，不是當下迫切要考慮的，所以要避免現在面臨的突破性感染，回過頭來想想當初該怎麼做最好？